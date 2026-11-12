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Gömeçte itfaiyeciler yanan alanları fidanlarla yeniden yeşertiyor

Balıkesir Gömeç'te itfaiye ekipleri 11 Kasım'da yanan alanlara 8 bin fıstık çamı dikti; Gömeç İtfaiye Grup Amirliği Hatıra Ormanı oluşturuldu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Gömeçte itfaiyeciler yanan alanları fidanlarla yeniden yeşertiyor

gömeçte fidan dikimi başladı:

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, geçen yaz meydana gelen orman yangınlarının izlerini silmek amacıyla başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında tören düzenlendi. Hacıhüseyinler Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte toplam 8 bin fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu.

Törene yüzlerce vatandaş katılırken, yaz boyunca yangınlara müdahale eden itfaiye ekipleri de çalışma sahasında aktif rol aldı. Etkinlik, hem hasar gören alanların rehabilitasyonu hem de toplumda çevre bilincinin güçlendirilmesi hedefiyle yapıldı.

törenin ayrıntıları:

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen programda, itfaiye personelinin yanı sıra yerel yöneticiler ve kurum temsilcileri hazır bulundu. Gömeç İtfaiye Grup Amirliği çalışanları kendi adlarına bir anı alanı da oluşturdu: Gömeç İtfaiye Grup Amirliği Hatıra Ormanı.

Etkinlik sırasında Burhaniye Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz ile Ayvalık İşletme Şefi Ertuğrul Salı itfaiye ekiplerini katılımlarından dolayı kutladı ve ağaçlandırma çalışmalarının sürdürüleceğini vurguladı.

itfaiyecilerin mesajı:

Gömeç İtfaiye Grup Amirliği personeli yaptığı açıklamada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bu yaz ilçede meydana gelen orman yangınında zarar gören alanları yeniden yeşertmek amacıyla fidanları toprakla buluşturduklarını belirtti. Bir zamanlar alevlerle mücadele ettikleri topraklarda şimdi yeniden hayatın filizlenmesine katkı sağladıklarını ifade ettiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı adına gerçekleştirilen uygulamanın, söndürme çalışmalarının ardından sorumluluk bilinciyle sürdürülen bir adım olduğuna dikkat çekildi: "Dün söndürmek için mücadele ettiğimiz yerde, bugün yeniden yeşertmek için çalışıyoruz. Yeşeren her fidan, geleceğe bırakılan bir umut."

Yetkililer, programın devamında ağaçlandırma çalışmalarının takip edileceğini, fidanların bakımının yapılacağını ve benzer uygulamaların ilçede yaygınlaştırılacağını bildirdi. Yerel katılımın yüksek olmasının, toplumsal dayanışma ve çevresel farkındalığın göstergesi olduğu vurgulandı.

HATIRA ORMANI OLUŞTURDULAR

HATIRA ORMANI OLUŞTURDULAR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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