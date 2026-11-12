Giresun fındıkçısına uyarı: uç kurumasında doğru teşhis ve düzenli bakım kaçınılmaz

uzmanlar uyarıyor: uç kurumasının kaynağı doğru belirlenmeli

Giresun’da fındık bahçelerinde gözlenen dal ucu kurumalarının çok sayıda farklı sebepten kaynaklanabileceğini belirten Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ali Turan, önceliğin kurumanın nedenini doğru tespit etmek olduğunu vurguladı. Turan, kurumanın kökeninin toprak yapısından zararlı böceklere, yaşlanan ocaklara ve yetersiz bahçe bakımına kadar uzandığını ifade etti.

nedenler ve sorunun doğru teşhisi:

Prof. Dr. Turan, uç kurumalarında özellikle mayıs böceği, turunçgil uzun antenli böceği ve dalkıran gibi zararlıların rol oynayabildiğini belirtti. Toprakta geçirimsiz bir tabaka veya taban suyu sorunlarının da bitki uçlarında kurumaya neden olabileceğini söyleyen Turan, "Kurumaların birçok sebebi var. Bunlar toprak kaynaklı olabileceği gibi zararlılardan da kaynaklanabilir" dedi. Ayrıca, dalkıranın gövdede oluşturduğu zararların genellikle bahçenin bakımsız olduğuna işaret ettiğini ekledi.

müdahale ve bakım önerileri:

Uygulanacak mücadelenin kurumanın kaynağına göre belirlenmesi gerektiğini kaydeden Turan, ilk adım olarak yaprak ve toprak analizi yaptırılmasını, analiz sonuçlarına göre bir gübreleme programı oluşturulmasını önerdi. Zarar görmüş sürgünlerin, dalların ve hastalıklı meyvelerin tespit edilip kesilmesi ve bahçeden uzaklaştırılmasının önemine dikkat çekti; bu işlemin yeni sürgün gelişimini destekleyeceğini belirtti.

Prof. Dr. Turan ayrıca, özellikle ilkbahar öncesinde bahçe temizliğinin tamamlanmasını tavsiye ederek, "Bahçede hasar gören, zarar gören sürgünlerin, dalların veya hastalıklı meyvelerin mutlaka ilkbahardan önce toplanarak bahçeden uzaklaştırılmasını öneriyoruz" dedi. Sonuç olarak, doğru teşhis, düzenli bakım, hedefe yönelik mücadele ve temizlik uç kurumalarıyla başa çıkmada temel adımlar olarak öne çıkıyor.

GİRESUN’DA FINDIK BAHÇELERİNDE GÖRÜLEN DAL UÇLARINDAKİ KURUMALARIN FARKLI NEDENLERDEN KAYNAKLANABİLECEĞİNİ BELİRTEN UZMANLAR, ÖZELLİKLE ZARARLI BÖCEKLER VE BAKIMSIZ BAHÇELERE DİKKAT ÇEKİYOR.