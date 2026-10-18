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Fırtına sonrası Karadeniz Ereğli'de balıkçı barınağına ölü yunus vurdu

Bozhane mevkisindeki balıkçı barınağına, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili fırtına sonrası ölü bir yunus vurdu; belediye ekipleri hayvanı bölgeden aldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Fırtına sonrası Karadeniz Ereğli'de balıkçı barınağına ölü yunus vurdu

Olayın gelişimi:

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, meteorolojik uyarıların ardından etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına kıyı kesimlerinde olumsuz koşullar oluşturdu. Fırtına uyarısının yapıldığı süreçte, Bozhane mevkisi yakınlarındaki balıkçı barınağında sahile sürüklenmiş halde bir yunus bulundu.

Barınakta bulunan balıkçılar, kıyıya vuran hayvanı fark ederek sudan çıkardı. Bölgedeki olumsuz hava koşulları ve denizdeki çalkantı, yunusun kıyıya ulaşmasında etkili olmuş olabileceği değerlendirmesine yol açtı.

İhbar ve müdahale:

Ölü yunusun karaya alınmasının ardından durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, hayvanı teslim alarak barınak çevresinden uzaklaştırdı ve gerekli işlemleri başlattı.

Yetkililer, yunusun ölüm nedeni konusunda henüz bilgi paylaşmadı; deniz memelisinin fırtına sırasında mı yoksa daha önce mi öldüğünün belirlenmediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme süreci devam ediyor.

KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE FIRTINA NEDENİYLE BOZHANE MEVKİSİNDEKİ BALIKÇI BARINAKLARINA ÖLÜ YUNUS...

KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE FIRTINA NEDENİYLE BOZHANE MEVKİSİNDEKİ BALIKÇI BARINAKLARINA ÖLÜ YUNUS VURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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