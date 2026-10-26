Fıstık halinde devrilen kapı, bekçide kırıklara yol açtı

Gaziantep'in Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki Fıstık Hali'nde meydana gelen olayda, yerinden çıkan demir kapı bir hal bekçisinin üzerine düştü. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

olayın gelişimi:

İddiaya göre, hal içinde bulunan bir kişi ara kapıyı kapatırken kapı yerinden çıkarak aniden devrildi. Kapının altında kalan bekçi, çevredeki esnafın anında müdahalesiyle kapının altından çıkarıldı. Görüntüler kazanın kısa sürede gerçekleştiğini ve bekçinin hareket alanının kısıtlandığını gösterdi.

ilk müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, bekçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Nizip Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yapılan tıbbi değerlendirmede bekçinin belinde ve kalçasında kırıklar olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri ve hastane yetkilileri, bekçinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma ve kapının sabitleme koşullarının incelenmesine ilişkin işlemler, yetkililerce devam ediyor.

NİZİP İLÇESİNDE FISTIK HALİ'NDE YERİNDEN ÇIKAN KAPI, HAL BEKÇİSİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ