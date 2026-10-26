Bilecik'te eş zamanlı motosiklet denetimi: 192 kontrol, 7 sürücüye ceza

Denetimin kapsamı:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı kapsamında tüm ilçelerde eş zamanlı motosiklet ve motorlu bisiklet denetimleri gerçekleştirdi. Uygulamada toplam 192 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi.

Bilgilendirme ve tespitler:

Denetimler sırasında sürücülere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Kontrollerde kurallara uymadığı belirlenen sürücülere yönelik işlem yapılarak, toplam 7 cezai işlem uygulandı.

BİLECİK’TE KURALLARA UYMAYAN 7 SÜRÜCÜYE CEZA