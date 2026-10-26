Antalya gecesinde refüje çarpan otomobil takla attı, sürücü vatandaşlarca kurtarıldı

Kaza anı ve olay yeri:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sokullu Caddesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, Eski Sanayi istikametine seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı ve takla attı.

Kazanın oluşu:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 NAC 22 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çarpmanın etkisiyle araç ters döndü ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Müdahale ve inceleme:

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, sürücünün vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri çevrede ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Ayrıca ekipler, aracın LPG olma ihtimaline karşı otomobilde gaz veya yakın sızıntısı olup olmadığı kontrol etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü yaralandı