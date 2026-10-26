Dolar 49,7579 +0,14%
Euro 55,7236 +0,09%
Bist 11.053,73 -0,57%
Altın Gram 6.450,04 +0,60%
EUR/USD 1,1194 -0,09%
Brent Petrol 110,14 -1,40%
--°

Antalya gecesinde refüje çarpan otomobil takla attı, sürücü vatandaşlarca kurtarıldı

Muratpaşa'da 23.00'te Sokullu Caddesi'nde 07 NAC 22 plakalı otomobil refüje çarpıp takla attı; vatandaşlar sürücüyü çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya gecesinde refüje çarpan otomobil takla attı, sürücü vatandaşlarca kurtarıldı

Kaza anı ve olay yeri:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sokullu Caddesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, Eski Sanayi istikametine seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı ve takla attı.

Kazanın oluşu:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 NAC 22 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çarpmanın etkisiyle araç ters döndü ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Müdahale ve inceleme:

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, sürücünün vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri çevrede ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Ayrıca ekipler, aracın LPG olma ihtimaline karşı otomobilde gaz veya yakın sızıntısı olup olmadığı kontrol etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü yaralandı

Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü yaralandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalan...
images

Şırnak'ta haftalık operasyon bilançosu: 17 tutuklama, 57 aranan yakalandı
images

yaya tehlikesine müdahale eden kadın sürücüye yumruk attı, anlar kamerada
images

Şırnak’ta güvenlik seferberliği: bir haftada 44 aranan yakalandı, 12 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayserispor'dan TFF başkanına nezaket ziyareti

Cizre’de 75. yıl coşkusu: imam hatip okullarının yeniden açılışı anıldı

Hemşehrileriyle sokakta buluştu, pazarda fiyatların düşmesine aracılık etti

Şehitkamil'de cumhuriyet coşkusu satranç turnuvasıyla taçlandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026