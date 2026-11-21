Vacidiye Medresesi'ni eğitimle yeniden canlandırma çağrısı:

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya'nın önemli tarihî yapılarından Vacidiye Medresesi'nin yalnızca fiziksel olarak korunmasının yeterli olmadığını, kuruluş amaçları doğrultusunda yeniden eğitimle buluşturulması gerektiğini söyledi. Kızıltoprak, medresenin geçmişte Ulu Cami yanında müze olarak kullanıldığını ve günümüzde boş tutulduğunu hatırlattı.

Medresenin eğitim geleneği ve geçmiş rolleri:

Börekçiler Mahallesi'nde yer alan yapı, tarihte önemli bir eğitim kurumu olarak değerlendiriliyor. Rektör Kızıltoprak, medresenin başmüderrisi Abdülvacid Efendi'nin büyük bir matematik âlimi olduğunu ve burada matematik ile astronomi dersleri verildiğini belirtti. Kızıltoprak, yapı hakkında "Vacidiye Medresesi'nin Roma eserlerinin sergilendiği bir mekân olarak değerlendirilmesinin tarihî kimliği açısından yeniden ele alınması gerektiğini" ifade etti.

Üniversitelerle kurulan bağın önemi:

Kızıltoprak, medreselerle üniversitelerin ilişkilendirilmesinin geçmişin bilimsel birikimini yeniden değerlendirmek açısından önem taşıdığını vurguladı. "Bu kurumları, eğitim kurumlarını eğitim amaçlarına yönelik değerlendirmemiz lazım. O şekilde yaşatırız," sözleriyle, mekânların sadece müze olarak değil, eğitim amaçlı kullanılmasının gerekliliğini dile getirdi. Kızıltoprak, örnek olarak Vacidiye Medresesi'nde üniversitenin matematik bölümü öğretim üyelerinin ders yapmasını önerdi: "Üniversiteler Vacidiye Medresesi'nde bugün benim matematik bölümü başkanı hocam bir ders yapsın. Biz böylelikle mekânla ilişkimizi tazeleriz."

Rektör, medreseyi orijinal ders kitaplarıyla doldurmaktan ziyade, mekânla kurulan ilişkinin tazelenmesinin hedeflenmesi gerektiğini belirtti: "Abdülvacid Efendi’nin verdiği matematik ders kitabını orada okutalım demek istemiyorum. Matematikle kurduğumuz ilişkinin yakın olmadığını bilmemiz lazım."

Vakfiye ve yöneticinin halka karşı sorumluluğu:

Kızıltoprak, Vacidiye Medresesi'nin kurucu bağlantılarına da değinerek yapının Germiyan Beyi II. Yakup Bey'in dedesi tarafından kurulduğunu, II. Yakup Bey'in de kendi adına bir medrese yaptırdığını aktardı. Vakfiyenin önemine dikkat çekerek, söz konusu taş kitabeyi Orhun Abideleri'nden sonra Türk tarihinin önemli yazılı eserlerinden biri olarak nitelendirdi ve her iki eserde yöneticinin halkına karşı sorumluluklarının anlatıldığını söyledi.

II. Yakup Bey’in vakfiyesindeki anlayışı hatırlatan Kızıltoprak, metinde imaretler, tıp kurumları ve eğitim kurumları aracılığıyla halka hizmet sunmanın yer aldığını; ancak dönemin koşulları nedeniyle hizmetlerin geciktiğinin belirtildiğini aktardı. "Ben halkımı imaretlerle doyurmalıydım... Önce güvenlik diyor. Güvenlik işini çözünce bu hizmetlerimi de yaptım diyor," sözleriyle dönemin önceliklerini özetledi.

Kapanışta Kızıltoprak, günümüzdeki bütçe tartışmalarını ve yöneticilerin halka hesap verme sorumluluğunu tarihî vakıf anlayışıyla ilişkilendirerek, geçmişten kalan eğitim ve vakıf kurumlarının yalnızca taş eserler olarak korunmaması, taşıdıkları düşünce ve hizmet anlayışıyla da yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Rektör Kızıltoprak: "Vacidiye Medresesi'ni yeniden eğitimle buluşturmalıyız"