Eskişehir'de öğretmenler günü anma programı

Eskişehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında vefat eden ve şehit olan öğretmenlerin anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti düzenlendi.

Program detayları:

Tören, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Reşadiye Camii'nde gerçekleştirildi. Programda, Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kur'an-ı Kerim okudu.

Katılımcılar ve vurgular:

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, eğitim yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte öğretmenlerin anısı saygıyla yad edildi ve tilavetle anma gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR'DE, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA VEFAT EDEN VE ŞEHİT OLAN ÖĞRETMENLERİN ANISINA KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ DÜZENLENDİ.