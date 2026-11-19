etkinlik nasıl gerçekleşti:

Sinop’un Boyabat İlçe Müftülüğü tarafından, Sinop Üniversitesi Boyabat Yerleşkesi’nde öğrenim gören öğrencilere vize sınavları dolayısıyla sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Dağıtım Sinop İl Müftülüğü Mobil İkram Aracı ile sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi; öğrencilere sıcak çorba sunularak sınav haftasında destek sağlandı.

katılımcılar ve sohbet:

Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem ile Müftülük Şube Müdürü Bünyamin Çalışkan da katıldı. Erdem ve Çalışkan, öğrencilere başarı dileklerini iletip kısa sohbetler gerçekleştirdi.

amaç ve kapsam:

Boyabat Müftülüğü gençlik çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinliğin, sınav haftasında öğrencilere moral ve destek amacı taşıdığı belirtildi.

SİNOP'UN BOYABAT İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN, SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT YERLEŞKESİ'NDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERE VİZE SINAVLARI DOLAYISIYLA ÇORBA İKRAMINDA BULUNULDU. GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ FARUK ERDEM (SOLDAN DÖRDÜNCÜ)