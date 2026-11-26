soruşturmanın yürütülmesi ve iddianame süreci:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlekin katıldığı ortak basın toplantısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasındaki son durum paylaşıldı. Bakan Gürlek, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Aklama Bürosu tarafından yürütüldüğünü hatırlatarak, iddianame hazırlıklarının yargı mercilerinin takdirine bağlı olduğunu belirtti.

"Arkadaşlarımız gece gündüz demeden fedakarca çalışıyor. İddianamenin yazım aşaması başladı. Kısa bir süre içerisinde bitebileceğini ümit ediyoruz" ifadelerini kullanan Gürlek, dosyanın tamamlanması ve yargı süreçlerinin başlamasının artık süreç takibinde olduğunu vurguladı.

itirafçılar, yeni isimler ve mali takip:

Bakan Gürlek, soruşturmanın 68’inci gününde olduğunu belirterek itirafçı sayısının artmasıyla dosyaya yeni isimlerin dahil olduğunu, henüz tespit edilmemiş şahıslar ve yurt dışına para kaçırma yöntemlerinin araştırıldığını söyledi. Gürlek, "İtirafçı sayısı arttıkça henüz açığa çıkmamış şahısları ortaya çıkarıyoruz" diyerek sürecin dinamik olduğunu aktardı.

Bir itirafçının anlattığına göre Amicorp isimli sistem üzerinden bağlantılı hesapların tespit edilmesiyle bazı hesaplara bloke konuldu. Gürlek, bu tür beyanların soruşturmanın derinleştirilmesinde belirleyici olduğu ve yurt dışına kaçırılan paraların izinin sürüldüğünü belirtti: "Ana oyuncular, ana karakterler ortaya çıktı. İtirafçı beyanlarına göre soruşturma derinleştiriliyor. Kaçırılan paraları getirmeye çalışıyoruz".

iade işlemleri ve hukuki sorumluluk:

Gürlek, TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına şirketler ve şahıslar tarafından günlük olarak ödeme yapıldığını, ödemeler sonrasında ilgili hesaplar üzerindeki blokelerin kaldırılabildiğini ifade etti. Ancak bu adımların cezai sorumluluğu ortadan kaldırmadığını açıkça belirtti:

"Bir şahsın borcunu ödemesi, geri dönüş hesabına borcunu ödemesi ve akabinde yargı sürecinin kararıyla tahliye olması, bu şahsın hukuken artık sorumlu olmayacağı anlamına gelmez. Elbette cezai soruşturma yapılabilir".

Gürlek, ödemeler sonrası blokelerin kaldırılması sürecine ilişkin olarak da şunları söyledi: "Bize akşamları liste geliyor. Listeye göre ödeme yapan şirketlerin ya da şahısların hesaplarının blokelerini kaldırıyoruz. Ama bu ödeme yaptı diye soruşturmadan kurtarılacağı anlamına gelmiyor. Bu hususun altını tekrardan çizmek istiyorum".

örgüt yapıları ve soruşturmanın derinleştirilmesi:

Soruşturma kapsamında birden fazla örgütlü yapılanmanın incelendiğini belirten Bakan Gürlek, Tera, Pusula ve diğer yapılarla ilgili incelemelerin sürdüğünü aktardı. Gürlek, şirket çalışanları, muhasebeciler ve yöneticilerin itirafçı beyanlarının soruşturmanın yönünü belirlediğini vurguladı ve ana omurganın büyük ölçüde ortaya çıktığını ifade etti: "Buradaki ana omurgamız hemen hemen açığa çıktı".

Gürlek ayrıca, soruşturmanın ilerlemesine dair şu değerlendirmeyi paylaştı: "İtirafçı sayısı arttıkça yeni isimler ortaya çıkıyor" ve SPK’dan gelen yeni suç duyurularının da soruşturmayı derinleştirebileceğini belirtti. İddianamenin tamamlanmasının ardından yargı süreçlerinin nasıl ilerleyeceği ise yargı mercilerinin takdirinde olacak.

Toplantı, soruşturmanın hem mali iz sürme hem de itirafçı beyanları üzerinden ilerleyen çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu. Yetkililer, hem ulusal hem uluslararası hesapların takibiyle kaçırılan fonların geri getirilmesine odaklandıklarını tekrar vurguladı.

Adalet Bakanı Gürlek: "Fon soruşturmasında ana oyuncular ortaya çıktı"