fon soruşturmasında 56 tutuklu: operasyonlar, el koyma ve soruşturmanın seyri

fon soruşturmasında son durum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarızın tutuklanmasıyla başlayan süreçte dört ayrı operasyon düzenlendi. Son dalgalarla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 56'ya ulaştı. Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayalı olarak çok sayıda malvarlığına ve finansal işleme yönelik tedbirler uygulandı.

soruşturmanın çıkış noktası:

Soruşturma, Borsa İstanbul pay piyasasında bazı hisselerde portföy yönetim şirketleri ve fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığına ilişkin ihbarlar üzerine başladı. Başsavcılık yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları görüldüğü, bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği ifade edildi. İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, yapılan alımların hisse fiyatlarını yükselttiği ve bunun fon değerlerine de yansıdığı değerlendirmesi soruşturmanın merkezinde yer aldı.

Savcılık, bu işlemleri Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde tanımlanan piyasa dolandırıcılığı kapsamında değerlendirdi. İddialara göre, fon sahiplerinin aldıkları hisseleri daha sonra fonlara sattığı ve hem hisse hem de fon değerlerinde artış sağlandığı öne sürüldü.

operasyonlar ve tutuklamalar:

Soruşturmanın ilk aşamasında Muhammed Yarız tutuklandı; Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova da gözaltı sonrası tutuklananlar arasına girdi. Katılımevim, Gündoğdu ve Destek Faktoring kaynaklı işlemler nedeniyle 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli denetleme raporu doğrultusunda düzenlenen ikinci dalga operasyonda, Yarız'ın babası Celal Yarız dahil 15 kişi gözaltına alındı; 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Daha sonra Tera ve Pusula yöneticilerinin de aralarında bulunduğu birçok şüpheli adliyeye sevk edildi. Tera Holding ve Tera Portföy yöneticilerinden Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı.

İlerleyen operasyonlarda Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özkan ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun gibi isimler de adliyeye sevk edildi; bunlardan 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Son dalgalarda ise Pusula sistemine ilişkin hesap sahipleri ve Destek Faktoring ile Özata Denizcilik yönetim kurulu üyelerine yönelik işlemler gerçekleştirildi.

mali tespitler ve el koyma işlemleri:

MASAK raporları, soruşturmada kritik rol oynadı. Raporlarda, Muhammed Yarız adına kayıtlı 5 aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde dört kişiye devredildiği, araçların piyasa değerinin yaklaşık 200-220 milyon TL olduğu, buna karşın Yarız'ın hesabına 'Taşıt Satış Bedeli' açıklamasıyla toplam 26 bin 280 TL yatırıldığı tespit edildi. Bu devirlerin malvarlığının soruşturmadan kaçırılması amacı taşıyor olabileceği kaydedildi. Dört araca el konuldu, bir aracın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor; araçların şase ve motor numaralarında tahrifat olup olmadığının teknik incelemeyle belirlenmesi istendi.

Ayrıca soruşturma kapsamında 2 özel jet (Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirtilen) ile LORETA isimli yat (Serdar Turhan'a ait olduğu iddia edilen) hakkında el koyma işlemi uygulandı. Jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL olduğu değerlendirildi.

MASAK ayrıca Hedef Yatırım Bankası aracılığıyla İsviçre merkezli Swissquote’un muhabirlik hesabına gönderilmek istenen yaklaşık 2 milyar TL tutarındaki işlemi durdurdu; işlemde kullanılan karşılığın pratikte hesaba geçmediği ve ileri tarihli taahhüt niteliğinde olduğu bildirildi.

tedbirler, fon işlemleri ve diğer gelişmeler:

Başsavcılık, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri talep etti. Gerçek kişiler ile bunların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları hakkında çeşitli devir, satış, bağış ve yüksek tutarlı nakit ya da EFT işlemleri öncesinde başsavcılığın görüşünün alınması kararı alındı. SPK ise 17 Eylül 2026 tarihli karara dayanarak 131 fonu TEFAS'ta alım-satım işlemlerine kapattı; daha sonra bazı tedbirler SPK'nın yeni değerlendirmeleri doğrultusunda kaldırıldı.

Soruşturmada adı geçen bazı ünlü isimler hakkında da kararlar çıktı: Şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve tüm malvarlıklarına el konuldu. Tera Portföy yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener hakkında daha önce uygulanan yurt dışına çıkış yasağına ek olarak yakalama işlemleri gerçekleştirildi.

ayrı incelemeler ve soruşturmanın seyri:

Ayrı bir soruşturma olarak Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, sosyal medya üzerinden AZTEK payına yönelik manipülatif paylaşımlar yapan hesaplar hakkında inceleme yürüttü; bu soruşturmada da gözaltılar ve adli kontroller yaşandı.

Son operasyonlarla birlikte tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. 29 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf'ın tutuklanmasıyla bu rakama ulaşıldı. Soruşturma kapsamında mali hareketler, şirketler arasındaki para transferleri ve bağlantılı malvarlıklarının ayrıntılı incelemesi sürüyor. İddialara ilişkin nihai değerlendirme ise yargılama sürecinde yapılacak.

Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56'ya ulaştı: Yarız'ın tutuklanmasından 4. dalga operasyona soruşturmanın seyri