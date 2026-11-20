Fon soruşturmasında tutuklular adliyeye getirildi

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Yunus Arıncı ile Emir Münir Sarpyener, ek ifade işlemleri için tutuklu bulundukları cezaevinden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmanın yürütüldüğü birim:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Ek ifade işlemleri ve soruşturmanın seyri:

Her iki şüpheli de, savcılık tarafından alınacak ek ifadelerin tamamlanması amacıyla adliyeye getirildi. Soruşturmanın kapsamı ve yürütülen işlemlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Yetkili birimler, delil toplama ve ifade süreçlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın bir sonraki adımlarını belirleyecek. Kamuoyuna yapılacak resmi açıklamalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip edilecek.

Fon soruşturmasında tutuklanan Yunus Arıncı ve Emir Münir Sarpyener ek ifade için adliyeye getirildi