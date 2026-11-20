Pamukova'da depo soygunu iddiası

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolu üzerindeki bir fabrikanın deposundan yapılan hırsızlık iddiası, üç belediye personelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Depoda kaybolduğu bildirilen su motoru ve boruların değerinin toplamda 4 milyon TL olduğu bildirildi.

Olayın gelişimi:

İddialara göre depoyu yediemin olarak teslim alan F.A., 12 Kasım tarihinde yaptığı kontrolde bazı malzemelerin eksildiğini fark ederek durumu polise bildirdi. Yapılan başvuruda zararın 4 milyon TL olduğu belirtildi. Polis ekipleri, plaka tanıma sistemi (PTS) ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin Pamukova Belediyesi'nde çalışan A.A., Y.Ö. ve F.Ş. olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüphelilerin evlerinde arama yapıldı, şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen üç şüpheli, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Belediyenin açıklaması ve idari süreç:

Pamukova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, olayın "ilgili şahısların tamamen kişisel eylemlerinden kaynaklandığı" ve kurumun faaliyetleriyle ilgisinin bulunmadığı vurgulandı. Belediyenin açıklamasında ayrıca yürütülen adli soruşturma kapsamında tutuklama işlemlerine değinilerek, adli süreçlerin bağımsız yargı mercileri tarafından yürütüleceği hatırlatıldı.

Belediye, aynı açıklamada idari ve disiplin işlemlerinin gecikmeksizin başlatıldığını belirterek ilgili şahısların kurum ile ilişiklerinin kesildiğini duyurdu. Kurum, sürecin hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve kamu sorumluluğu ilkeleri çerçevesinde takipçisi olacağını açıkladı.

Olayla ilgili adli soruşturma ve idari işlemler devam ediyor; soruşturmanın seyrine göre ek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

SAKARYA’NIN PAMUKOVA İLÇESİNDE BİR FABRİKANIN DEPOSUNDAN 4 MİLYON TL DEĞERİNDE MALZEME ÇALDIKLARI İDDİASIYLA TUTUKLANAN 3 BELEDİYE PERSONELİNİN KURUMLA İLİŞİĞİ KESİLDİ.