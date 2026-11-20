olayın gelişimi:

Antalya Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde 3 Mart 2025 gece saatlerinde meydana gelen olayda, 30 yaşındaki paramedik Hamit Aras sahur sonrası arkadaşlarıyla geçirdiği vakitten sonra evine gitmek üzere yola çıktı. Aras, Doğu Garajı bölgesinde indiği taksiden evine yaklaşık 150 metre kala, yaşları 16 ile 21 arasında değişen dört genç tarafından durduruldu ve sigara istendi.

Sigara kullanmadığını söyleyen Aras'ın yanından ayrılmak istemesi üzerine şüpheliler darp uyguladı. Başına aldığı darbeyle yere yığılan ve kaldırıma çarparak ağır yaralanan Aras'ın çantası alındı; zanlılar olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen 112 ekibi, yerde hareketsiz yatan kişinin meslektaşı olduğunu tespit etti. İlk müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan Aras, önce özel bir hastaneye sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımına kaldırıldı ancak üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

soruşturma ve yakalanma:

Güvenlik kamerası ve soruşturma çalışmaları sonucu polis, şüphelileri kısa sürede tespit etti. Yakalanan isimler arasında İ.S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İnceoğlulları (21) ve Muhammet Emir K. (17) yer aldı. Emniyetteki işlemler sonrası, Aras'a vurduğunu kabul eden Muhammet Emir K. ile Savaş İnceoğulları tutuklanırken, İ.S. ve Gökhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadelerinde, Aras'ı darp edip çantasını aldıklarını, içindekileri aldıktan sonra çantayı birkaç sokak ileride yaktıklarını beyan ettikleri kaydedildi.

dava süreci ve savcılık mütalaası:

Paramedik Hamit Aras'ın ölümüne ilişkin dava, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Davanın 6'ncı duruşmasına tutuklu sanıklar ile maktulün annesi Şükriye Tavşan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada anne Tavşan, yanında getirdiği oğlunun fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi mahkeme heyetine göstererek şikâyetini yineledi ve hızlı bir şekilde cezalandırma talebinde bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, dört sanığın da yağma amacıyla kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, sanıkların olayın başından itibaren yağma kastıyla hareket ettiği, gece vakti birden fazla kişiyle birlikte hareket ederek suça iştirak ettiği ve diğer sanıkların da olay sırasında Aras'ın etrafını sararak öldürme eylemine iştirak ettikleri değerlendirmesi yer aldı. Savcılık ayrıca sanıklar hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis isteminde bulundu.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için karar duruşmasını 9 Şubat'a erteledi.

aile ve avukatın açıklamaları:

Ailenin avukatı Kerem Polat, savcılığın mütalaasının dört sanığın da asli fail olduğunu belirttiğini söyleyerek bunun aile tarafından baştan beri savunulan görüşü desteklediğini ifade etti. Polat, hiçbir cezanın annenin evladını geri getirmeyeceğini ancak sanıkların en ağır cezayı almasının beklendiğini vurguladı.

Davada karar duruşması 9 Şubat'ta yapılacak; aile ve avukatlar, olayın cezasız kalmaması ve benzer eylemlere karşı caydırıcı bir hüküm verilmesini talep ediyor.

Sigara vermediği için öldürülen Paramedik davasında 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi