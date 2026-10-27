Fransa'da ameliyatı riskli görülen tümör Van'da başarıyla alındı

Operasyonun öyküsü ve hastanın yolu:

Esma Canpolat, iki çocuk annesi ve yaklaşık 21 yıldır Fransa'da yaşıyor. Yaklaşık iki yıl önce kendisine glomus tümörü teşhisi konuldu. Tümörün yerleşimi nedeniyle Fransa'daki üniversite hastaneleri ve İstanbul'daki çeşitli sağlık kuruluşlarından alınan görüşlerde ameliyatın yüksek risk taşıdığı; masada kalma, felç olma veya ses kaybı gibi sonuçlar doğurabileceği belirtilince Canpolat uzun süre tedavi arayışında bulundu.

Tümörün büyümesi üzerine farklı seçenekleri değerlendiren Canpolat, sosyal medyada ve paylaşılan videolarda Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel tarafından gerçekleştirilen ameliyat görüntülerini izledi. Daha önce Başel tarafından ameliyat edilen hastalarla görüşen Canpolat, güven duygusuyla Van'a gelmeye karar verdi.

Ameliyat ve sonuçları:

Hastanın yaklaşık 4 santimetre büyüklüğündeki ve içe doğru büyüyen tümörü, Prof. Dr. Halil Başel tarafından gerçekleştirilen operasyonla tamamen çıkarıldı. Operasyon, Canpolat Van'a geldikten sonraki gün gerçekleştirildi ve ameliyat sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hastanın ses teli ile şahdamarı etkilenmediği; taburcu kararı verildiği bildirildi.

Prof. Dr. Halil Başel, işlemi değerlendirirken tümörün içe doğru büyümesinin ameliyatı güçleştirdiğini ancak titiz cerrahi planlama ve hazırlık sayesinde başarılı bir çıktı elde ettiklerini vurguladı. Başel, hastaya ameliyat öncesi korku aşılayan yönlendirmelere rağmen Canpolat'ın kendilerine güvendiğini ve ameliyatın ertesi günü uygulandığını aktardı.

Hastanın yaşadıkları ve değerlendirmesi:

Canpolat, Fransa ve İstanbul'da birçok uzmanın kendisini ameliyata karşı uyardığını, bu nedenle büyük korku ve panik yaşadığını belirtti. Tümörün büyümeye başlamasıyla başka bir seçenek kalmadığını, en kısa sürede müdahale gerektiğini söyleyen Canpolat, Prof. Dr. Başel'in ameliyat videolarını izledikten sonra içindeki güvenin pekiştiğini ve hastalarıyla iletişime geçerek son kararı verdiğini ifade etti.

Ameliyatın komplikasyonsuz sonuçlanmasının ardından Canpolat, doğru karar verdiğine inandığını belirterek memnuniyetini dile getirdi: "Doğru karar verdiğimden çok eminim. Elhamdülillah, Van'a geldim ve ameliyatımı herhangi bir komplikasyon yaşanmadan oldum." Sağlık ekibi, hastayı şifa ile İstanbul'a, oradan da Fransa'ya uğurlamayı planlıyor.

Bu vaka, yerinden kaynaklanan zorluklara rağmen multidisipliner değerlendirme ve deneyimli cerrahi yaklaşımın önemini gösteriyor; riskli kabul edilen bazı tümör vakalarında doğru merkez ve cerrah seçiminin belirleyici olduğu bir örnek olarak kayda geçti.

ESMA CANPOLAT VE PROF. DR. HALİL BAŞEL