Keles’te kırsal bağlantı yolları yenileniyor: 17 kilometrelik güzergahta genişletme çalışması

Keles’te yol çalışmaları hız kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Keles ilçesinin Karaardıç, Issızören ve Denizler mahallelerini birbirine bağlayan güzergahta gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları sürüyor. Güzergâhta planlanan 17 kilometrelik sathi kaplama öncesinde alt temel ve üst temel imalatları ile zemin hazırlığına ağırlık veriliyor.

Ulaşım seferberliği Şahin Biba başkanlığında başlatıldı. Çalışmalar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor ve ağın güçlendirilmesi hedefiyle nisan ayı itibarıyla 17 ilçede yoğun bir mesai başlatıldı.

çalışma sahası ve uygulama aşamaları:

Güzergâh boyunca ekipler kademeli olarak kazı, dolgu ve malzeme serimi yapıyor. Mevcut zeminde gerçekleştirilen zayıf noktaların güçlendirilmesi için önce alt temel, ardından üst temel imalatları tamamlanıyor. İmalatların bitiminde ise planlanan sathi kaplama uygulamasına geçilecek ve yol yüzeyi bitirilecek.

Çalışma sürecinde iş akışı; saha taraması, ihtiyaç tespiti, altyapı müdahaleleri ve nihai kaplama aşamalarından oluşuyor. Ekipler ayrıca yolun drenaj ve emniyet standartlarına uygun hale getirilmesine de dikkat ediyor.

hedefler ve beklentiler:

Güzergâh üzerinde mevcutta 5 metre olan yol genişliği yetersiz bulunduğu için çalışmalarla birlikte 9 metreye çıkarılacak. Bu genişletme sayesinde yol, yalnızca yenilenmiş olmayacak; kullanım standardı, konforu ve güvenliği de artacak.

Bursa Büyükşehir ekipleri, geçen altı aylık dönemde 380 kilometreden fazla sathi kaplama ve 80 kilometreden fazla sıcak asfalt kaplama gerçekleştirdi; ayrıca kente toplam 30 kilometre yeni imar yolu kazandırıldı. Planlı saha taramaları ve önceliklendirme doğrultusunda ekim ayında da Keles güzergahtaki yol yenileme faaliyeti aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki kırsal ulaşımın daha modern, konforlu ve güvenli bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KELES İLÇESİNİN KARAARDIÇ, ISSIZÖREN VE DENİZLER MAHALLESİ BAĞLANTI YOLUNDA YAPILMASI PLANLANAN 17 KİLOMETRELİK SATHİ KAPLAMA ÖNCESİ, ALT TEMEL VE ÜST TEMEL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.