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Sağlık çalışanlarına yönelik siber güvenlik farkındalığı nazilli'de güçlendirildi

Aydın Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 23-26 Ekim 2026'da Nazilli'de sağlık personeline güvenli internet kullanımı ve siber risklere karşı önlemleri anlattı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sağlık çalışanlarına yönelik siber güvenlik farkındalığı nazilli'de güçlendirildi

Nazilli'de sağlık personeline siber güvenlik eğitimi verildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-26 Ekim 2026 tarihlerinde Nazilli Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezinde düzenlenen eğitimlerle sağlık personelinin dijital güvenlik bilincini artırdı. Eğitimlerde güvenli ve bilinçli internet kullanımı, internet ortamında karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere karşı alınması gereken tedbirler ele alındı.

Eğitimin içeriği:

Eğitim programı kapsamlı bir şekilde planlandı; katılımcılara özellikle hasta verilerinin korunması ve kurumsal hesapların güvenliği üzerine uygulamalı bilgiler verildi. Katılımcılara şüpheli e-postalar ve oltalama saldırılarına karşı dikkat edilmesi gereken kriterler, parola yönetimi, iki faktörlü kimlik doğrulama ve güncelleme politikaları hakkında somut örneklerle rehberlik edildi. Ayrıca kurum içi iletişimde kullanılacak cihazların güvenliği ve kişisel veri ihlallerinin önüne geçilmesine yönelik alınabilecek idari ve teknik önlemler paylaşıldı.

Katılımcılar ve vurgular:

Eğitime Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş, ilçedeki aile hekimleri ve Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli katıldı. Eğitim öncesinde konuşma yapan Kaymakam Huriye Küpeli Kan, siber güvenliğin önemine dikkat çekerek sağlık çalışanlarının yürüttüğü hizmetler nedeniyle gösterdikleri özveriye teşekkür etti ve görevlerinde başarılar diledi.

Program, sağlık personelinin günlük iş akışı içinde karşılaşabileceği dijital tehditleri tanıma ve uygun karşı tedbirleri uygulama yetkinliğini artırmayı amaçladı. Eğitimler boyunca katılımcıların soruları yanıtlandı ve uygulamalı örneklerle pratik öneriler sunuldu; böylece hem bireysel hem de kurumsal düzeyde daha güvenli bir çalışma ortamı hedeflendi.

AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN NAZİLLİ’DE...

AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN NAZİLLİ’DE SAĞLIK PERSONELİNE GÜVENLİ VE BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI İLE SİBER TEHDİTLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ANLATILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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