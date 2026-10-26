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Freni boşalan mikserin çarpmasıyla otomobil refüje çıktı: üç kişi yaralandı

Çorum'un Laçin ilçesinde freni boşalan beton mikseri arkadan çarptığı otomobili devirdi; mikser sürücüsü ile iki yolcu yaralandı, kaza kamerada.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 17:29

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Freni boşalan mikserin çarpmasıyla otomobil refüje çıktı: üç kişi yaralandı

kaza anı ve olay yeri:

Çorum'un Laçin ilçesi, Çorum Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsü C.S. olan 06 FGB 587 plakalı beton mikseri, iddialara göre freninin boşalması sonucu aynı yönde seyreden H.G. yönetimindeki 06 EU 1309 plakalı Skoda marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil orta refüje çıkarak dururken, beton mikseri devrildi.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada beton mikseri sürücüsü C.S., otomobil sürücüsü H.G. ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.G. olmak üzere toplam üç kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti; ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca beton mikserinin kupa kısmında mahsur kalan sürücüyü çıkarma sırasında yardım eden vatandaşlardan S.G.'nin eli camla kesildi. Eli kesilen vatandaş, Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

görüntüler ve güvenlik kamerası:

Kazaya ilişkin anlar, cadde üzerindeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızlı ilerleyen beton mikserinin otomobile çarpması, çarpmanın etkisiyle otomobilin refüje çıkması ve mikserin devrilmesi açık şekilde görülüyor.

ARAÇ SÜRÜCÜ EKİPLER TARAFINDAN BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI

ARAÇ SÜRÜCÜ EKİPLER TARAFINDAN BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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