Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti hükümlüsü emniyetin çalışmasıyla yakalandı

Olayın özeti:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü E.N. polis ekiplerince yakalandı.

Operasyonun yürütülmesi:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik planlı çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan tespit ve takiplerin ardından E.N. hakkında yakalama işlemi uygulandı.

İşlemler ve teslim:

Yakalanan hükümlü E.N.'nin emniyetteki sorgulama ve işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili mercilere teslim edilmek üzere ceza infaz kurumuna sevk edildi.

KIRIKKALE'DE UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.