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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti hükümlüsü emniyetin çalışmasıyla yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu ticareti hükümlüsü E.N. yakalandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 18:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti hükümlüsü emniyetin çalışmasıyla yakalandı

Olayın özeti:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü E.N. polis ekiplerince yakalandı.

Operasyonun yürütülmesi:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik planlı çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan tespit ve takiplerin ardından E.N. hakkında yakalama işlemi uygulandı.

İşlemler ve teslim:

Yakalanan hükümlü E.N.'nin emniyetteki sorgulama ve işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili mercilere teslim edilmek üzere ceza infaz kurumuna sevk edildi.

KIRIKKALE&#039;DE UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI BULUNAN...

KIRIKKALE'DE UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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