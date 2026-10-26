Gebze'de tekrarlanan saldırı: kebapçı sahibi yaşamını yitirdi

Gebze'de kebapçıya düzenlenen ikinci saldırıda can kaybı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bugün öğle saatlerinde aynı işletmeye yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda, iş yeri sahibi Dinçer Kılıççeken (53) ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kılıççeken, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Saldırı ve sağlık müdahalesi:

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı; burada yapılan müdahaleler sonuç vermedi.

Önceki olay ve soruşturmanın seyri:

Aynı kebapçı, geçtiğimiz Ocak ayında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde de silahlı saldırıya uğramış, o olayda 2 kişi yaralanmış ve olayla bağlantılı olarak 3 kişi gözaltına alınmıştı. Bugünkü saldırıyla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı; emniyet kaynakları soruşturmanın sürdüğünü bildiriyor.

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