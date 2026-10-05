Fuarın bilgi koridorlarında kahoot heyecanı:

Kahoot koridorlarda heyecan yaratıyor:

Her yıl yüz binlerce kitapsevere kapılarını açan Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl ziyaretçilerine sadece kitap değil, aynı zamanda rekabet ve eğlence dolu anlar da sunuyor. Fuarda en dikkat çeken etkinliklerden biri, cep telefonlarıyla katılınabilen ödüllü Kahoot yarışması. Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı yelpazesine hitap eden yarışma, bilgi ve hızın birleştiği anlara sahne oluyor.

Aileler ve gençler birlikte yarışıyor:

Yarışmaya katılmak için yarışmacıların yalnızca cep telefonlarını sisteme bağlamaları yeterli. Katılımcılar, genellikle ortalama 15 soruya cevap veriyor; doğru cevabın yanında verilen sürenin kısalığı da sıralamayı doğrudan etkiliyor. Bu yapı, çocukların ve ailelerin birlikte yarışmasını teşvik ederken, genç ziyaretçiler arasında da büyük ilgi görüyor. Fuar boyunca etkinlik, günde iki kez, saat 12.00 ve 18.00’de düzenleniyor; hafta içi ise okulların ziyaret programlarına göre saatlerde değişiklik yapılabiliyor.

Ödüller ve ikramlar:

Yarışmada hızla ve doğru cevaplayanlar dereceye giriyor. Birincilik ödülü olarak teknoloji seti verilirken, ikinci ve üçüncü olan katılımcılara kitap hediye ediliyor. Zaman zaman Antikkapı tarafından sağlanan ikramlar da yarışmacılarla buluşturuluyor. Bu ödül ve hediyeler, katılımcıların son soruya kadar mücadele etmesini destekliyor.

Ödüllü Kahoot yarışması, söyleşilerden atölyelere, imza etkinliklerinden eğlenceli oyunlara kadar uzanan fuar programının en dinamik duraklarından biri olarak ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Hem bilgiye hem de rekabete meraklı ziyaretçiler, fuar alanında bu interaktif deneyimi kaçırmıyor.

KOCAELİ'DE DÜZENLENEN ÖDÜLLÜ KAHOOT YARIŞMASI, ZİYARETÇİLERE KİTAP VE BİLGİ DOLU ETKİNLİKLER ARASINDA REKABET DOLU ANLAR YAŞATIYOR. ÇOCUK, GENÇ VE YETİŞKİNLERİN KATILDIĞI YARIŞMADA, YAKLAŞIK 15 SORUYA EN HIZLI VE DOĞRU YANITI VERENLER SIRALAMADA ÖNE GEÇEREK ÖDÜLLERE UZANIYOR.