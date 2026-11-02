Gazipaşa personeli acil durumlara karşı sertifikalandı

Gazipaşa'da ilk yardım eğitimi tamamlandı:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, iş ve günlük yaşamda karşılaşılabilecek acil durumlara doğru ve zamanında müdahale edilmesi amacıyla düzenlenen iki günlük ilk yardım eğitimi başarıyla sona erdi. Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen program, 26-27 Ekim tarihlerinde kurum personelinin katılımıyla yapıldı.

Eğitimin içeriği ve sınav süreci:

Eğitim boyunca katılımcılara kaza, yaralanma ve ani sağlık sorunları gibi durumlara yönelik teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Programda ilk yardımın hayati önemi, olay yerinde doğru yaklaşım kuralları, acil durumlarda hareket tarzı ve hayat kurtarıcı müdahale yöntemleri detaylı şekilde ele alındı. İki günlük yoğun eğitimin ardından katılımcılar yazılı ve uygulamalı sınavlara tabi tutuldu; sınavları başarıyla geçen 27 personel ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı.

Meme kanseri farkındalığı ve amaçlanan kazanımlar:

Program kapsamında ayrıca Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi personeli tarafından meme kanseri farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde erken teşhisin hayat kurtarıcı önemi, düzenli kontrollerin gerekliliği ve toplumsal bilinç oluşturmanın yolları katılımcılara aktarıldı. Etkinliğin sonunda eğitime destek veren personele teşekkür edildi.

Yetkililer, bu tür kapsamlı çalışmalarla personelin muhtemel acil durumlarda bilinçli, soğukkanlı ve doğru müdahale edebilecek bilgi ve becerilerle donatılmasının ve genel sağlık farkındalığının güçlendirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

27 PERSONEL İLK YARDIM SERTİFİKASI ALDI