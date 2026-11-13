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Ahıska mirası Erzincan'da oratoryoyla anlatıldı

EBYÜ'de düzenlenen programda Ahıska Türklerinin tarihî ve kültürel mirası, oratoryo ve kitap takdimiyle korunup gelecek kuşaklara aktarılması ele alındı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 19:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Ahıska mirası Erzincan'da oratoryoyla anlatıldı

Erzincan'da Ahıska mirası masaya yatırıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) düzenlenen Ahıska Türkleri: İki Asırlık Oratoryo programı çerçevesinde, Dünya Karapapak Türkleri Vakfı Başkanı Erkan Koçali ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmede, Ahıska Türklerinin tarihî ve kültürel mirasının korunması ile gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.

oratoryonun toplumsal belleğe katkısı:

Görüşmede, program kapsamında sahnelenen oratoryonun Ahıska Türklerinin yaşadığı acıların ve tarihî hafızalarının sanat aracılığıyla görünür kılınmasındaki rolü değerlendirildi. Katılımcılar, sanatın kolektif hafızayı canlı tutma ve sonraki kuşaklara taşıma işlevine dikkat çekti ve oratoryonun bu açıdan sağladığı katkının önemli olduğu vurgulandı.

kitap takdimi ve teşekkür töreni:

Toplantı sırasında Prof. Dr. Ali Kafkasyalı tarafından kaleme alınan Ahılkelek Destanı, Ahıska Gül İdi Gitti ve Bir Gün Olur Ahıska Gül Olur adlı eserler, Rektör Kuyrukluyıldıza takdim edildi. Ziyaretin sonunda Rektör Ufuk Kuyrukluyıldız, Dünya Karapapak Türkleri Vakfı Başkanı Erkan Koçali'ye günün anısına plaket verdi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Etkinlik, Ahıska Türklerinin tarihî mirasının korunması ve kültürel hafızanın aktarılarak güçlendirilmesi yönündeki çabaların kurumlar arası işbirliğiyle sürdürülmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

AHISKA TÜRKLERİNİN TARİHÎ MİRASI ERZİNCAN&#039;DA ELE ALINDI

AHISKA TÜRKLERİNİN TARİHÎ MİRASI ERZİNCAN'DA ELE ALINDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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