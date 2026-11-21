maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşıyor. Müsabakanın 15 dakikası geride kalırken sarı-kırmızılı ekip 1-0 üstün durumda ve maç devam ediyor.

ilk 15 dakikanın değerlendirmesi:

Maçın erken bölümünde elde edilen bu avantaj, karşılaşmanın kalan sürecinde takımların vereceği tepkilerle şekillenecek. Henüz ilk periyot tamamlanmadı ve ilerleyen dakikalar belirleyici olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU'NDA SAMSUNSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN 15 DAKİKASI SARI-KIRMIZILILARIN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.