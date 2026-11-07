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Toparlanma zamanı: Koşukavak ağır yenilginin ardından uyarıyor

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Esenler Erokspor karşısında alınan 5-0'lık yenilgi sonrası bireysel hataları işaret ederek hızlı toparlanma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 19:52

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 19:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Toparlanma zamanı: Koşukavak ağır yenilginin ardından uyarıyor

maç özeti:

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Muğlaspor, sahasında Esenler Erokspor’a 5-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Yalçın Koşukavak, alınan ağır skor için sorumlulukları değerlendirdi ve taraftarlara maç boyunca gösterdikleri desteğe teşekkür etti.

Koşukavak, taraftarların iki haftadır takıma olan desteğini özel olarak vurguladı ve bu desteğin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Maç içinde takımın oyunu kontrol etmekte zorlandığını, topa fazla hükmedemeyip rakibe çok fazla alan bıraktıklarını ifade etti.

koşukavak'ın değerlendirmesi:

Deneyimli teknik adam maçın gidişatını anlatırken takımın son dönemde peş peşe yaşadığı olumsuzluklara dikkat çekti. Koşukavak, geçen haftaki Kayseri deplasmanında da 6. dakikada 1-0 geriye düştüklerini, 20. dakikada skoru 3-0'a getiren gollerle kontrolün kaybedildiğini hatırlattı ve bu tür ani geriye düşüşlerin yönetilebilir olmadığını söyledi.

Koşukavak, yapılan hataları 'çok bireysel hata' olarak nitelendirip takımın tecrübesizliğine vurgu yaptı ve şöyle devam etti: 'Hele böyle kadro kalitesi yüksek takımlara karşı bu çok daha belirgin hale geliyor. Bugünkü maçta oyuna çok iyi başlamadık, çok fazlasıyla pas hatası yaptık. Gene oyuna girmeye çalıştığımız sırada anlamsız bir penaltı verildi ve skor 1-0 oldu; ardından 2-0 oldu.'

nedenler ve çözüm önerileri:

Koşukavak, ikinci yarıya iyi başladıklarını ancak bir kırmızı kartın maçı tamamen kopardığını vurguladı. Bu süreçte maçın antrenörden uzaklaştığını, oyunun kontrolünün kaybolduğunu ve bunun toparlanmayı zorlaştırdığını belirtti. Ayrıca takımın yeni kurulduğunu, yaklaşık 25 transfer ile oluşturulan kadronun birçoğunun alt liglerden geldiğini veya yabancı oyuncuların Türkiye'ye yeni adapte olduğunu hatırlattı.

Bu koşullar altında talihsizlikler ve ağır skorların yaşanabileceğini söyleyen Koşukavak, oyuncularını suçlamaktan kaçındığını ancak bu seviyede yapılan bireysel hataların kabul edilemeyeceğini, faturanın ağır olacağını dile getirdi. Teknik adam, sakin kalmanın ve aklıselim davranmanın önemini özellikle vurguladı: 'Hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor.'

Koşukavak son bölümde takımın hedefini netleştirdi; önceliğin ligde kalmak olduğunu belirtti. Takımın zaman zaman güçlü rakipleri yenebildiğini, bu nedenle gerçekçi olunması gerektiğini söyledi: 'Bu takım nasıl İstanbulspor'u yeniyorsa, deplasmanda Manisaspor'u yeniyorsa demek ki gerçek rakiplerimizi kabul etmemiz gerekiyor.'

Sonuç olarak Koşukavak, olumsuz skorların futbolda olabildiğini, asıl önemli olanın ayağa kalkmak ve mücadeleye devam etmek olduğunu belirtti. Takımın eksiklerini gidermek ve bireysel hata oranını düşürmek için hızlı bir toparlanma süreci gerektiğini vurgulayarak sözlerini noktaladı.

MUĞLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK

MUĞLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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