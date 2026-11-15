Galatasaray riva'da Kayseri Kadın FK'yı 4-1 yendi

Maç özeti:

Galatasaray, Suwen Kadınlar Futbol Süper Ligi 11. haftasında Riva Milli Takım Tesisleri'nde Kayseri Kadın FK'yı 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın golleri Martn-Prieto (dk. 3), Cintra (dk. 25), Costa (dk. 69) ve Melike Öztürk (dk. 87) tarafından kaydedildi. Konuk ekibin tek sayısı ise maç kayıtlarına göre Laura Ann Moise (dk. 88) olarak geçti. Maçın hakemleri Oğuz Gözetenler, Hüseyin Can ve Umut Çınar oldu.

goller ve maçın akışı:

Maç, Galatasaray'ın erken baskısıyla başladı ve 3. dakikada Martn-Prieto ile ev sahibi takım öne geçti. 25. dakikada savunma arkasına atılan bir topu iyi değerlendiren Cintra farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda ev sahibi ekip kontrollü oyununu sürdürdü; 69. dakikada Costa ile üçüncü gol geldi. Maçın son bölümünde 87. dakikada Melike Öztürk farkı dörde çıkarırken, hemen ardından 88. dakikada Kayseri'den Laura Ann Moise skoru 4-1'e getirdi ve maç bu sonuçla sona erdi.

kadrolar ve değişiklikler:

Galatasaray: Morais, Eda, Jang, Cintra, Cristina (Vitoria dk. 46), Melike Pekel, Costa, Ebru (Melikez Öztürk dk. 80), İrem (Sıla dk. 79), Domin, Gbedjisi.

Kayseri Kadın FK: Rıka (Asiye Damla dk. 72), Ayşe Demir (Mika dk. 72), Fatma Nur Şenses, Hembafan Ayatsea, Oladeji, Blesset Isıgbo, Kafalat Başhuri, Mega, Laure Ann Moise, Ayowunmi Omosuyi, Ayşegül Aydın.

SUWEN KADINLAR FUTBOL SÜPER LİGİ'NİN 11. HAFTASINDA KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ, DEPLASMANDA GALATASARAY’A 4-1 MAĞLUP OLDU