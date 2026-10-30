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Malatya'da narkotik takibiyle sokak satıcılarına darbe

Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün fiziki ve teknik takibiyle düzenlenen operasyonda 2 kilo 50 gram esrar ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 23:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da narkotik takibiyle sokak satıcılarına darbe

Malatya'da narkotik takibiyle sokak satıcılarına darbe

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü fiziki ve teknik takip sonucunda operasyon düzenlendi.

Operasyonun ayrıntıları:

Ekiplerin izleme ve değerlendirmesi sonrasında belirlenen adreste ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, kolluk kuvvetleri aranan maddelere ulaşarak ele geçirdi.

Ele geçirilenler ve gözaltı:

Aramalarda 2 kilo 50 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız tüfek bulundu. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan müdahale, sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takibin sonuç verdiğini gösterdi.

MALATYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

MALATYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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