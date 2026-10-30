Malatya'da narkotik takibiyle sokak satıcılarına darbe

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü fiziki ve teknik takip sonucunda operasyon düzenlendi.

Operasyonun ayrıntıları:

Ekiplerin izleme ve değerlendirmesi sonrasında belirlenen adreste ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, kolluk kuvvetleri aranan maddelere ulaşarak ele geçirdi.

Ele geçirilenler ve gözaltı:

Aramalarda 2 kilo 50 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız tüfek bulundu. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan müdahale, sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takibin sonuç verdiğini gösterdi.

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