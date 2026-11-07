Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

İstiklalspor on kişi kalan Ankaragücü'yü geriden gelerek 3-1 yendi

Kahramanmaraş İstiklalspor, Eryaman'da 10 kişi kalan Ankaragücü karşısında geriye gelerek Görkem Bitin, Yasin Abdioğlu ve Ramazan Kaplan'la 3-1 kazandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 19:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

İstiklalspor on kişi kalan Ankaragücü'yü geriden gelerek 3-1 yendi

İstiklalspor on kişi kalan Ankaragücü'yü geriden gelerek 3-1 yendi

maçın dönüm noktası:

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 8. dakikada Enes Tepec'in golüyle Ankaragücü'nün 1-0 öne geçmesiyle başladı. Ev sahibi ekip kısa süre sonra, 23. dakikada yaşanan olayla 10 kişi kaldı; bu durum maçın dengesini değiştirdi ve Kahramanmaraş temsilcisine alan açtı.

gollerin akışı ve sonuç:

Kırmızı-beyazlılar ilk eşitliği, 32. dakikada penaltıdan Görkem Bitin'in golüyle sağladı. İlerleyen dakikalarda dengeyi koruyan İstiklalspor, 75. dakikada Yasin Abdioğlu ile öne geçti ve 87. dakikada Ramazan Kaplan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma 3-1 sona erdi.

Bu sonuçla Kahramanmaraş İstiklalspor puanını 17'ye yükselterek TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Maç, rakibin erken eksilmesiyle birlikte İstiklalspor'un soğukkanlı oyun ve etkili hücum organizasyonlarıyla kazanıldığı bir karşılaşma olarak kayda geçti.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) 2. LİG KIRMIZI GRUP’TA ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VEREN ...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) 2. LİG KIRMIZI GRUP’TA ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VEREN KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR, DEPLASMANDA MKE ANKARAGÜCÜ’NÜ 3-1 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray son 11'inde zorunlu iki değişiklikle sahaya çıktı
images

Hikmet Karaman: skor bizim için son derece sevindirici
images

İlhan Palut: kaybettik, kötü gidiş daha da belirginleşti
images

Bjelica: hak ettiğimiz galibiyet morali yükseltti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Darende'nin izinde: Osman Hulusi Efendi'ye adanmış iki ciltlik çalışma tanıtıldı

Hikmet Karaman: skor bizim için son derece sevindirici

Savaş sonrası Türkiye için enerji ve lojistik önceliği

Erzurum'da yükselen isim: İbrahim Küçükoğlu listelerde öne çıktı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı