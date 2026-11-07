İstiklalspor on kişi kalan Ankaragücü'yü geriden gelerek 3-1 yendi

maçın dönüm noktası:

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 8. dakikada Enes Tepec'in golüyle Ankaragücü'nün 1-0 öne geçmesiyle başladı. Ev sahibi ekip kısa süre sonra, 23. dakikada yaşanan olayla 10 kişi kaldı; bu durum maçın dengesini değiştirdi ve Kahramanmaraş temsilcisine alan açtı.

gollerin akışı ve sonuç:

Kırmızı-beyazlılar ilk eşitliği, 32. dakikada penaltıdan Görkem Bitin'in golüyle sağladı. İlerleyen dakikalarda dengeyi koruyan İstiklalspor, 75. dakikada Yasin Abdioğlu ile öne geçti ve 87. dakikada Ramazan Kaplan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma 3-1 sona erdi.

Bu sonuçla Kahramanmaraş İstiklalspor puanını 17'ye yükselterek TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Maç, rakibin erken eksilmesiyle birlikte İstiklalspor'un soğukkanlı oyun ve etkili hücum organizasyonlarıyla kazanıldığı bir karşılaşma olarak kayda geçti.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) 2. LİG KIRMIZI GRUP’TA ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VEREN KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR, DEPLASMANDA MKE ANKARAGÜCÜ’NÜ 3-1 MAĞLUP ETTİ.