Bjelica: hak ettiğimiz galibiyet morali yükseltti

maç özeti:

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanan mücadelede Samsunspor, sahasında Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Nenad Bjelica maç ve takım performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

bjelica'nın değerlendirmesi:

Takımımı öncelikle aldıkları galibiyetiyle tebrik ediyorum. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bu galibiyeti isteyen biri olarak çok mutluyum. Çok iyi futbol oynadığımız anlar da oldu, iyi oynamadığımız anlarda oldu. İstemiş olduğumuz futbolu ortaya koymadık ama hak ettiğimiz galibiyeti aldık.

maçın kıymeti ve ileriye dönük değerlendirme:

Bjelica, alınan galibiyetin takımın moraline katkı sağladığını vurguladı. Maç içinde dalgalanmalar olduğunu ancak sonuca odaklanarak rakibi mağlup ettiklerini belirtti. Teknik adamın ifadeleri, takım içindeki motivasyon ve birlik mesajını öne çıkarırken, form grafiğinin istikrar kazanmasının önemine dikkat çekti.

Basın toplantısındaki açıklamalar, Samsunspor yönetimi ve taraftarları için galibiyetin değerini özetler nitelikteydi; Bjelica hem oyuncularını tebrik etti hem de oyun kalitesini artırma gerekliliğine işaret etti.

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Konyaspor karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.