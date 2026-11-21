galatasaray'ın samsunspor maçı 11'i:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Samsunspor karşılaşması için Amed Sportif Faaliyetler maçının 11'ine göre beş değişiklik yaptı. Buruk, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Mario Lemina ve Rafael Leao'nun yerine Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Deniz Gül'e şans verdi.

savunmada rotasyon ve eksikler:

Defansın ortasında Wilfried Singo ile Abdülkerim Bardakcı birlikte göreve başladı. Kolombiya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Davinson Sanchez'in omuz eklem bağlarında sprain tespit edilmiş ve Sanchez karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı. Ayrıca sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Rafael Leao, Ismail Jakobs ve Roland Sallai kadroda bulunmadı.

orta saha ve hücum tercihleri:

Osimhen'in yokluğunda forvette Deniz Gül başlangıç yaptı. Deniz daha önce bu sezon Kocaelispor, Trabzonspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında 11'de görev almıştı. Orta sahada Lucas Torreira ile Gabriel Sara'nın görev aldığı kadro, Buruk'un rotasyon tercihlerini ortaya koydu.

Kaan Ayhan, bu sezon yalnızca Çorum FK müsabakasında forma giymişti; Samsunspor karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez 11'de şans buldu. Abdülkerim Bardakcı ise Fenerbahçe derbisinden sonra aldığı iki maçlık menin sona ermesiyle Konyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler müsabakalarında forma giyememenin ardından 11'e geri döndü.

Galatasaray'ın sahaya çıkan 11'i şu şekilde oldu: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, El Chadaille Bitshiabu, Davinson Sanchez, Leroy Sané, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve Mario Lemina bekledi.

stadyum değişikliği ve anma:

Galatasaray, RAMS Park zemininde yapılan bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle iç saha maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadı. Maç öncesinde geçen haftalarda vefat eden kulübün efsane ismi Cevad Prekazi anıldı; futbolcular ısınmaya Prekazi'nin fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı. Ayrıca Prekazi ve hayatını kaybeden eski milli futbolcu Timuçin Cuğ için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, AMED SPORTİF FAALİYETLER MÜSABAKASININ 11'İNE GÖRE SAMSUNSPOR MAÇINA 5 DEĞİŞİKLİKLE ÇIKTI.