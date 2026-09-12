Galatasaray'ın evinde 43. randevu: yenilmezlik serisini sürdürme sınavı

maç öncesi durum:

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar ligde 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile 10 puan toplayarak maç eksiğiyle 2. sırada yer alırken, Kocaelispor 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle 9 puan ve averajla 3. durumda bulunuyor.

iki takımın lig geçmişi:

Bu randevu ile iki takım Süper Lig’de birbirine 43. kez rakip olacak. Bugüne kadar oynanan 42 maçta Galatasaray 25, Kocaelispor 7 galibiyet aldı; 10 karşılaşma berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki gol dengesi de belirgin: Galatasaray 77, Kocaelispor ise 10 gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezonun karşılaşmalarında Körfez ekibi evinde 1-0 kazanırken, İstanbul’daki mücadele 1-1 berabere tamamlanmıştı.

galatasaray'ın formu ve önemli oyuncular:

Galatasaray, ligde Kasımpaşa ile birlikte namağlup iki takımdan biri konumunda. Bu sezon ligde Erzurumspor FK, Göztepe ve Başakşehir karşısında galip gelen sarı-kırmızılılar, Çorum FK ile berabere kaldı.

Takım hücumda da öne çıkıyor: Galatasaray çıktığı 4 lig maçında 12 gol atarak Beşiktaş ile birlikte ligin en golcü takımı konumunda. Victor Osimhen 6 golle takımın en skorer ismi olurken, Gabriel Sara 2; Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez birer gol kaydetti.

Öne çıkan isimlerden Gabriel Sara, Başakşehir maçının son dakikalarında frikikten attığı golle dikkat çekti. Sara, ligdeki 4 maçta 2 gol, 2 asistlik performans gösterdi ve bu gollerini son iki karşılaşmada kaydetti.

eksikler ve muhtemel etkileri:

Galatasaray’da Kocaelispor karşısında önemli eksikler var. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Günay Güvenç forma giyemeyecek. Bu isimlerin yokluğu hücum ve savunma tercihlerini etkileyecek.

İç sahada Galatasaray uzun süredir kaybetmiyor; RAMS Park’ta son yenilgi 2023-2024 sezonu 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 karşısında alındı. O maçtan sonra oynanan 37 iç saha maçında sarı-kırmızılılar 29 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Bu sezon iç sahada yapılan 2 lig maçından biri galibiyet, biri beraberlikle sonuçlandı.

teknik direktörler ve maçın officielleri:

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda Buruk’un takımları 3, İnan’ın ekipleri 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcı hakemler Gökhan Barcın ile Bilal Gölen, dördüncü hakem ise Ömer Faruk Gültekin olacak.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA YARIN EVİNDE OYNAYACAĞI KOCAELİSPOR İLE LİGDE 43. KEZ MÜCADELE EDECEK.