Galgamaç kanyonunda düşen kişi arama-kurtarma ile güvenli bölgeye çıkarıldı

olay yeri ve ihbar:

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Galgamaç Şelalesi Kanyonu'nda bir vatandaşın düşerek ayağından yaralandığı yönünde ihbar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştı. Bildirimin ardından bölgeye Kahramanmaraş AFAD, sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

arama-kurtarma ve teslim süreci:

Ekipler, kanyon içinde yürüttükleri arama-kurtarma çalışması sonucu kazazedeyi buldu; gerekli güvenlik önlemleri alınarak yaralı bulunduğu noktadan taşındı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yetkililerden alınan bilgiye göre kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EKİPLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI SONUCU KAZAZEDE BULUNDUĞU YERDEN TAŞINARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ