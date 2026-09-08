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Galgamaç kanyonunda düşen kişi arama-kurtarma ile güvenli bölgeye çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Galgamaç Şelalesi Kanyonu'nda düşerek ayağından yaralanan kişi, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Galgamaç kanyonunda düşen kişi arama-kurtarma ile güvenli bölgeye çıkarıldı

olay yeri ve ihbar:

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Galgamaç Şelalesi Kanyonu'nda bir vatandaşın düşerek ayağından yaralandığı yönünde ihbar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştı. Bildirimin ardından bölgeye Kahramanmaraş AFAD, sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

arama-kurtarma ve teslim süreci:

Ekipler, kanyon içinde yürüttükleri arama-kurtarma çalışması sonucu kazazedeyi buldu; gerekli güvenlik önlemleri alınarak yaralı bulunduğu noktadan taşındı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yetkililerden alınan bilgiye göre kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EKİPLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI SONUCU KAZAZEDE BULUNDUĞU YERDEN TAŞINARAK...

EKİPLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI SONUCU KAZAZEDE BULUNDUĞU YERDEN TAŞINARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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