Türkiye'nin PISA performansı: son on yılda üç alanda istikrarlı artış

PISA 2025 sonuçları ve bakanın açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, PISA 2025 sonuçlarına ilişkin sosyal medya üzerinden değerlendirme yaptı. Şimşek, Türkiye'nin tüm alanlarda sıralamasını yükselttiğini, fen bilimleri ve okuma becerilerinde ise OECD ortalamasının üzerinde performans gösterdiğini belirtti.

sıralamalarda somut kazanımlar:

Bakanın paylaştığı verilere göre, 91 ülke arasında Türkiye'nin sıralaması fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18 ve matematikte 11 basamak iyileşti. Şimşek, 2022'ye kıyasla OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke olduğumuzu vurguladı ve Türkiye'nin son 10 yılda üç alanda da performansını sürekli artıran tek OECD üyesi olduğunu ifade etti.