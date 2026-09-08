Avm kavşağında çarpışma: motosiklet sürücüsü ayağından yaralandı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki AVM içinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AOA 046 plakalı motosiklet ile 48 KE 337 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten yere düşen sürücü ayağından hafif şekilde yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu anında yetkililere bildirdi.

Müdahale ve olay yeri çalışması:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı motosiklet sürücüsü, yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi reddetti. Polis ekipleri kazayla ilgili gerekli tespitleri yaparak olay yerinde incelemelerini tamamladı.

Kaza sonrası durum:

Polis ekipleri kaza ile ilgili tutanak tutup gerekli notları almasının ardından bölgedeki trafik normale döndü. Olayda bildirilene göre başka ağır yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI.