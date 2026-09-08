Dolar 48,4557 +0,04%
Euro 56,3658 +0,19%
Bist 14.145,66 -0,04%
Altın Gram 6.942,87 -0,45%
EUR/USD 1,1628 +0,02%
Brent Petrol 97,78 +1,56%
--°

Kastamonu'da jandarmanın operasyonunda binlerce doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kastamonu'da jandarma ekiplerinin iki adrese düzenlediği aramalarda 4 bin 720 doldurulmuş makaron, 52 kilogram kıyılmış tütün ve 9 paket kaçak sigara ele geçirildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kastamonu'da jandarmanın operasyonunda binlerce doldurulmuş makaron ele geçirildi

operasyonun seyri:

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında tespit edilen iki farklı şüpheliye ait iş yeri ve ikamette arama yapıldı. Aramalar planlı şekilde gerçekleştirilerek bulgular toplandı.

ele geçirilen materyaller:

Aramalarda 4 bin 720 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 52 kilogram kıyılmış tütün ve 9 paket kaçak sigara ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın ve gerekli işlemlerin jandarma tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

KASTAMONU&#039;DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ARAMALARDA 4 BİN 720 ADET DOLDURULMUŞ MAKARON...

KASTAMONU'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ARAMALARDA 4 BİN 720 ADET DOLDURULMUŞ MAKARON, 53 KİLOGRAM TÜTÜN, 9 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konya'da 31 ilçede okul bahçe görevlisi uygulaması hayata geçiyor
images

Sağlam raporu çelişkisi: Koçlar Apartmanı davasında denetim iddiaları
images

Himalayalar'dan kopan buzul sonrası Nepal'de can kaybı 1.357'ye çıktı
images

Niğde'de bir haftalık güvenlik çalışmaları açıklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okullarda acil tedbir talebi: öğretmenlerin büyük çoğunluğu akran zorbalığına tanık oluyor

Sakarya'da bilinç açıkken gerçekleştirilen ilk bölgesel anesteziyle meme koruyucu cerrahi

Konya'da 31 ilçede okul bahçe görevlisi uygulaması hayata geçiyor

Sağlam raporu çelişkisi: Koçlar Apartmanı davasında denetim iddiaları

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı