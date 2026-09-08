Kastamonu'da jandarmanın operasyonunda binlerce doldurulmuş makaron ele geçirildi

operasyonun seyri:
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında tespit edilen iki farklı şüpheliye ait iş yeri ve ikamette arama yapıldı. Aramalar planlı şekilde gerçekleştirilerek bulgular toplandı.
ele geçirilen materyaller:
Aramalarda 4 bin 720 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 52 kilogram kıyılmış tütün ve 9 paket kaçak sigara ele geçirildi.
şüpheliler ve adli süreç:
Olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın ve gerekli işlemlerin jandarma tarafından sürdürüldüğü bildirildi.
KASTAMONU'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ARAMALARDA 4 BİN 720 ADET DOLDURULMUŞ MAKARON, 53 KİLOGRAM TÜTÜN, 9 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.
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