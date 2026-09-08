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Eskişehir'de 3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk kısmen kritik durumda

Eskişehir Odunpazarı'nda 3. kattan balkondan düşen 4 yaşındaki A.K. toprak zemine çarptı; olay yerine sevk edilen ekipler çocuğu hastaneye kaldırdı, durumu kısmen kritik.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:08

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de 3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk kısmen kritik durumda

Olayın gelişimi:

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Özcanlılar Sokak üzerinde bir apartmanda, 3. kattaki balkondan düşen bir çocuk için ekipler alarma geçti. Olayda 4 yaşındaki A.K. adlı erkek çocuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan toprak zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu ve müdahale:

Hastaneye götürülen A.K. için sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleler sürüyor. Yetkililer, çocuğun sağlık durumunun kısmen kritik olduğunu bildirdi.

Soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri olayın oluş şekline ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yeri incelemesi ile birlikte çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri alınmaya başlandı ve düşmenin nedenine ilişkin araştırma devam ediyor.

Olayla ilgili yeni bulguların ve sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerin yetkili kurumlar tarafından paylaşılması bekleniyor.

DÜŞME

DÜŞME

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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