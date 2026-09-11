Garaj çağrısına cevap verdi, araçta yaşamını yitirdi

olay yeri ve ihbar:

Olay, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahalle Porsuk Bulvarı Porsuk Boyu Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki bir garajın önünde park halindeki hafif ticari aracın yerinin değiştirilmesi için esnafın araç sahibine ulaşmasıyla gelişen olayda, 68 yaşındaki M.F.A. aracı çekmek amacıyla araçta oturdu.

Bir süre sonra çevredeki esnaf, sürücünün araç içerisinde hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

müdahale ve hastaneye sevk:

Sahada sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde sürücünün kalbinin durduğu belirlendi ve ekipler tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. İlk müdahalenin ardından M.F.A., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

doktorların müdahalesi ve olayın seyri:

Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen M.F.A. kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini aldı; ölüm sebebiyle ilgili resmi tıbbi rapor ve soruşturma süreci yetkililerce yürütülüyor.

Gelişmelerle ilgili olarak yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

ESKİŞEHİR'İN TEPEBAŞI İLÇESİNDE ALIŞVERİŞ YAPTIKTAN SONRA BİNDİĞİ OTOMOBİLİNDE HAREKETSİZ BULUNAN 68 YAŞINDAKİ M.F.A., KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.