Dolar 48,5979 +0,14%
Euro 56,3929 +0,00%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.879,97 -0,09%
EUR/USD 1,1600 -0,12%
Brent Petrol 105,06 -2,39%
--°

Garaj çağrısına cevap verdi, araçta yaşamını yitirdi

Eskişehir Tepebaşı'nda garaj önündeki aracını çekmek için binen 68 yaşındaki M.F.A., direksiyon başında fenalaşıp hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 19:20

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 19:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Garaj çağrısına cevap verdi, araçta yaşamını yitirdi

olay yeri ve ihbar:

Olay, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahalle Porsuk Bulvarı Porsuk Boyu Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki bir garajın önünde park halindeki hafif ticari aracın yerinin değiştirilmesi için esnafın araç sahibine ulaşmasıyla gelişen olayda, 68 yaşındaki M.F.A. aracı çekmek amacıyla araçta oturdu.

Bir süre sonra çevredeki esnaf, sürücünün araç içerisinde hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

müdahale ve hastaneye sevk:

Sahada sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde sürücünün kalbinin durduğu belirlendi ve ekipler tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. İlk müdahalenin ardından M.F.A., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

doktorların müdahalesi ve olayın seyri:

Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen M.F.A. kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini aldı; ölüm sebebiyle ilgili resmi tıbbi rapor ve soruşturma süreci yetkililerce yürütülüyor.

Gelişmelerle ilgili olarak yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

ESKİŞEHİR&#039;İN TEPEBAŞI İLÇESİNDE ALIŞVERİŞ YAPTIKTAN SONRA BİNDİĞİ OTOMOBİLİNDE HAREKETSİZ BULUNAN...

ESKİŞEHİR'İN TEPEBAŞI İLÇESİNDE ALIŞVERİŞ YAPTIKTAN SONRA BİNDİĞİ OTOMOBİLİNDE HAREKETSİZ BULUNAN 68 YAŞINDAKİ M.F.A., KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Biletsiz uyarısı sonrası darp: otobüs şoförünü yaralayan üç kişi tutuklandı
images

Üçevler'de devrilen idare kamyonu: bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi hastanede
images

Yangın söndürdükten dönen arazöz kavşakta otomobille çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
images

Nevşehir'de cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandası suçlamasıyla tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Biletsiz uyarısı sonrası darp: otobüs şoförünü yaralayan üç kişi tutuklandı

Üçevler'de devrilen idare kamyonu: bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi hastanede

Yangın söndürdükten dönen arazöz kavşakta otomobille çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

KBÜ yeni dönemde araştırma üniversitesi hedefiyle uluslararasılaşma ve ar-ge'yi hızlandırıyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı