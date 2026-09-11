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Yeşilköy'de jandarma operasyonu: izinsiz kazıda 5 kişi yakalandı

Söke'nin Yeşilköy mevkiinde jandarma ekiplerinin operasyonunda izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı, araçlarında çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 19:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yeşilköy'de jandarma operasyonu: izinsiz kazıda 5 kişi yakalandı

Söke'de gerçekleştirilen bir operasyonla, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Olay, bölgedeki tarlada sürdürülen izleme ve çalışmalar sonucu tespit edildi.

Operasyonun seyri:

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Jandarma Asayiş Timi ekipleri birlikte hareket etti. Ekiplerce Yeşilköy Mahallesi Yağbasan mevkiinde bir arazide izinsiz kazı yapıldığı saptandı ve bölgeye düzenlenen müdahale ile kazı gerçekleştirenlerin suçüstü yakalanması sağlandı.

Sahada yakalananlar, ekiplerin ifadeleri doğrultusunda tarla içinde kazı yaparken tespit edilen E. G. (49), T. Ş. (56), B. S. (50), Y. C. (74) ve R. T. (55) olarak kaydedildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Şüphelilerin kullanıldığı araçta ve çevresinde yapılan adli aramada çok sayıda teknik ve el aleti bulundu. Ele geçirilen malzemeler arasında 1 jeneratör, 1 kürek, 1 kazma, 1 hilti, 1 gaz maskesi, 10 metre halat, 2 akü, 1 spiral, 10 metre LED ışık, 100 metre elektrik kablosu, 1 el feneri ve 1 adet bakır çubuklu tespit cihazı yer aldı.

Bulunan tüm malzemelere el konulurken, olayla ilgili olarak yakalanan beş şüpheli hakkında resmi merciler nezdinde adli tahkikat başlatıldı ve süreç hukuki çerçevede ilerletiliyor.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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