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Gazze'de suikast: eski Kassam komutanı Farah Hamed dronla öldürüldü

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de eski Kassam komutanı Farah Hamed'in İHA ile öldürülmesine ilişkin suikast görüntülerini yayımladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 19:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gazze'de suikast: eski Kassam komutanı Farah Hamed dronla öldürüldü

olay ve görüntüler:

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 2003'te gözaltına alınıp 2011'de serbest bırakılan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu eski komutan Farah Hamed'e yönelik suikastın görüntülerini paylaştı. IDF açıklamasına göre Hamed, Gazze şehrindeki Reşid Caddesi üzerinde motosikletiyle ilerlerken İHA'dan fırlatılan bir mühimmatla vuruldu.

görüntülerin içeriği:

Paylaşılan görüntülerde Hamed'in motosikletle hareket ettiği sırada İHA kaynaklı bir saldırı anı gösteriliyor. Videoda, Hamed'in hedef alındığı ve saldırının kısa süre içinde etkili olduğu görülüyor; IDF bu görüntüleri saldırıya ilişkin delil ve bilgilendirme amacıyla yayımladığını belirtti.

Hamed'in geçmişi ve bölgesel etkileri:

43 yaşındaki Hamed, İsrail güçleri tarafından 2003 yılında gözaltına alınmış, yedi kez müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve İsrail hapishanelerinde yaklaşık 8 yıl kalmıştı. Hamed, 2011 yılının Ekim ayında gerçekleştirilen bir esir takası kapsamında serbest bırakıldı ve zorla Gazze Şeridi'ne gönderildi. Batı Şeria'da Kassam Tugayları'nın önde gelen isimlerinden biri olarak değerlendirilen Hamed'in geçmişte İsrail askeri hedeflerine yönelik silahlı operasyonlara katıldığı kaydediliyor.

Hamed'in öldürülmesi, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen çatışmaların devam ettiğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 1.359, yaralananların sayısı 4.571 olarak bildirildi. Toplamda ise 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı 73.670, yaralananların sayısı 174.682 olarak kaydedildi.

Olay, bölgedeki gerilimi artırma potansiyeli taşıyor; IDF'nin görüntü yayımlama kararı ve Hamed'in ölümünün yol açacağı siyasi ve güvenlik sonuçları bölgede yakından takip ediliyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 2003 yılında gözaltına alınan ve 2011’de serbest bırakılan...

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 2003 yılında gözaltına alınan ve 2011’de serbest bırakılan Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın eski komutanı Farah Hamed’e yönelik suikasta ilişkin görüntüleri paylaştı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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