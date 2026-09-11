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Şanlıurfa'da DEAŞ'in finans ağı çökertildi: 7 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da DEAŞ'e finansman sağladıkları belirlenen 8 kişiden 7'si tutuklandı; operasyonda para, altın ve çok sayıda dijital delil ele geçirildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 19:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa'da DEAŞ'in finans ağı çökertildi: 7 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüte finans sağlama iddialarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun kapsamı ve tespitler:

Yürütülen soruşturma sürecinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile HTS incelemeleri yapıldı. Bu incelemeler sonucu, haklarında mal varlığı dondurma kararı bulunan kişilere para aktardıkları ve örgüte toplam 16 milyon 500 bin liralık işlem hacmiyle finansman sağladıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ele geçirilen materyaller ve adli süreç:

Operasyonda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 8 şüpheli tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 50 fişek, 6,5 kilogram sarrafiye altın, 432 bin lira ile 132 bin dolar nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemece 8 kişiden 7'si tutuklandı, kalan 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma ve delil incelemeleri, savcılık koordinasyonunda devam ediyor.

ŞANLIURFA&#039;DA DEAŞ OPERASYONUNDA 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ŞANLIURFA'DA DEAŞ OPERASYONUNDA 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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