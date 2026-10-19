coğrafi işaretli 'sarıkılçık' hasadında su ve iklim üreticiyi zorluyor

Hasat sürüyor: tarlalarda sarıkılçık ve diğer çeşitler

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde coğrafi işaret belgeli 'sarıkılçık' çeltiği ile birlikte 'yaşar', 'maratelli' ve 'Osmancık' çeşitlerinin hasadı devam ediyor. Ilgaz'da eriyen kar sularıyla beslenen yaklaşık 7 bin 500 dekar alanda yürütülen tarımda çeltikler biçerdöverlerle hasat edilip kurutulduktan sonra işleniyor.

Tosya pirincinin tarihsel ve coğrafi önemi:

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya pirincinin Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen bir lezzet mirası olduğunu; 17. ve 18. yüzyıllarda padişahların saraylarında kullanılan pirinçlerin Tosya'dan geldiğine dair arşiv kayıtları bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının 1925-1926 yıllarında Tosya'da kurulduğunu belirten Kavaklıgil, ilçenin pirinçle olan bağının derin olduğunu vurguladı.

Su yetersizliği ve iklim değişkenliği üretimi sınırlıyor:

Kavaklıgil, potansiyelin 24-25 bin dekar olduğunu ancak su kaynaklarındaki eksiklik nedeniyle şu an için bu alanın 7 bin 500 dekar ile sınırlı kaldığını söyledi. Kızlar Yolu Barajı gövde kısmının tamamlandığını, ancak sulama ağı projesinin hızlandırılması gerektiğini belirterek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan ve ilgili kurumlardan çiftçilerin kısa vadede faydalanacağı adımlar beklediklerini ifade etti.

Üreticiler mevcut sezondan memnun değil. Pirinç üreticisi Ali Uzun, suyun en büyük sorun olduğunu, Dikmen köyünde yapılacak bir barajın yeterli olacağını söyledi. Uzun, bu yıl dönüm başına verimin yaklaşık 400 kilogram civarında kalacağını tahmin ettiklerini; geçmiş yıllarda ise dönüm başına 800-900 kilogram alındığını aktardı. Soğuk geçen hava koşularının verimde düşüşe neden olduğu belirtildi.

Bir diğer üretici Osman Yılmaz ise 8 dönüm araziden bu yıl toplam yaklaşık 4 ton çeltik almayı beklediğini söyledi. Yılmaz, daha önce dönüm başına 800 ila 1 ton arasında verim alındığını ancak bu yıl iklim koşularının etkisiyle verimin azaldığını dile getirdi.

Gelecek için beklentiler ve ekonomik katkı:

Kavaklıgil, su sorunları çözüldüğünde Tosya'da çeltik üretiminin yeniden genişleyerek hem il hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Tosya pirincinin Türkiye'de ve Avrupa'nın birçok ülkesinde bilinirliğine dikkat çeken başkan, bölgesel sulama projelerinin hızlandırılması ve üreticiye yönelik desteklerin artırılmasının öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Hasat devam ederken üreticiler, coğrafi işaretli sarıkılçık markasının korunması ve sulama altyapısının tamamlanması ile verimin yeniden yükselmesini umut ediyor.

TÜRKİYE'NİN İLK ÇELTİK FABRİKASININ KURULDUĞU KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE COĞRAFİ İŞARETLİ SARIKILÇIK ÇELTİĞİNİN HASADI DEVAM EDİYOR.