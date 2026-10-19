Bodrum'da tur günü: 664 yolcu ve 395 mürettebatla Azamara Onward demirledi

Azamara Onward Bodrum'da demirledi:

Marshall Adaları bayraklı Azamara Onward kruvaziyeri, Bodrum'daki gemi yanaşma iskelesine demirleyerek ilçeye giriş yaptı. Gemi, 664 yolcu ve 395 kişilik mürettebatla limana yanaştı.

Gemi ve yolcu profili:

180 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saat 07.00'de Yunanistan'ın Syros Limanı'ndan hareket etti. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı turistler bulunuyor; ziyaretçiler Bodrum'un tarihi dokusu ve turistik alanlarını görme fırsatı yakalayacak.

Gün planı ve hareket saati:

Gün boyunca ilçede kalacak olan Azamara Onward, yolcuların Bodrum'un önemli nokta ve mekanlarını gezmesine imkân sağlayacak etkinlik ve turlara ev sahipliği yapması bekleniyor. Gemi, planlandığı üzere akşam saat 20.00'de Yunanistan'ın Heraklion Limanı'na doğru hareket edecek.

BODRUM’A 664 YOLCULU KRUVAZİYER GELDİ