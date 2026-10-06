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GAÜN hastanesi'nde emzirmenin sürdürülebilirliğine odaklanan sempozyum düzenlendi

1-7 Ekim Emzirme Haftası'nda GAÜN Hastanesi'nde düzenlenen sempozyumda anne sütünün önemi, gebelikten doğuma sağlık desteği ve emzirme sürdürülebilirliği ele alındı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Serkan Varol

GAÜN hastanesi'nde emzirmenin sürdürülebilirliğine odaklanan sempozyum düzenlendi

GAÜN Hastanesi'nde emzirme bilinci güçlendirildi:

1-7 Ekim Ulusal Emzirme Haftası kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi oditoryumunda düzenlenen sempozyumda, anne sütünün bebek sağlığı için taşıdığı önem ve emzirmenin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar ele alındı. Program, sağlık çalışanlarıyla yoğun bir bilgi paylaşımı zemini oluşturdu.

sunumlarda öne çıkan başlıklar:

GAÜN Çocuk Hastanesi Neonatoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Samet Benli "Anne sütünün yenidoğan dönemindeki önemi" başlıklı sunumunda ilk aylarda anne sütüyle beslenmenin immünolojik ve gelişimsel katkılarına vurgu yaptı.

GAÜN Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Furkan Çetin ise "Anne ve bebeğin sağlıklı bir başlangıç yapmasında gebelikten doğum sonrasına kadar sunulan sağlık hizmetlerinin önemi" başlıklı sunumuyla, perinatal dönemde izlenmesi gereken hizmet modellerini aktardı.

Bebek Dostu Hastane Komite Üyesi ve Emzirme Danışmanı Serhat Karabıkçı "Emzirmenin sürdürülebilirliği" başlıklı sunumunda, hastane içi uygulamalar, destek mekanizmaları ve emzirme danışmanlığının rolünü anlattı.

katılımcılar ve kapanış:

Programa Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mikail Özdemir, GAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Derya Aydın Şahin, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Keskin, Hastane Müdürü Zülfiye Çiftçi, Hemşirelik Hizmetleri yetkilileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Sempozyum, anne sütünün önemi ve emzirmenin anne-bebek sağlığı üzerindeki etkisine dair güncel bilgilerin paylaşılması ve emzirme konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik değerlendirmelerin ardından sonlandırıldı.

GAÜN HASTANESİ’NDE EMZİRME HAFTASI SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

GAÜN HASTANESİ’NDE EMZİRME HAFTASI SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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