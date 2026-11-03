Gazeteci Umut Sözen'den Altıeylül'de yaralı kediye ilk müdahale

olay ve ilk müdahale:

Balıkesir'in Altıeylül Mahallesinde bir aracın üzerinden geçtiği kedi, çevredekilerce acı içinde kıvranırken bulundu. Kedinın sol ön ayağının kırıldığı değerlendirildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan isim, bölgeyi takip eden gazeteci Umut Sözen oldu.

Sözen, kediye ilk yardım uyguladıktan sonra durumu yetkililere bildirmek üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesini aradı. Yaralı canlının durumunu yakından takip eden Sözen, ekiplerin gelir gelmez müdahale edebilmesi için yer gösterdi.

belediye ekiplerinin müdahalesi:

Büyükşehir belediyesi ekipleri, çağrı üzerine yaklaşık 10 dakika içinde olay yerine ulaştı. Ekipler, Sözen'in yardımıyla kediyi güvenli şekilde teslim alarak gerekli tıbbi müdahale ve bakım için naklettiler.

Kedinin tedavi ve bakım süreci için barınağa götürüldüğü; burada veteriner kontrolü ve uygun bakım sağlanacağı belirtildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Olayın ardından vatandaşlar, sokaktaki can dostlara yönelik duyarlılığı ve çabaları nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Gazeteci Umut Sözen de müdahaleyi gerçekleştiren ekiplerle yetkililere teşekkür etti.

BALIKESİR'İN ALTIEYLÜL MAHALLESİ'NDE ÜZERİNDEN ARAÇ GEÇEN VE SOL ÖN AYAĞININ KIRILDIĞI DEĞERLENDİRİLEN KEDİ İÇİN GAZETECİ UMUT SÖZEN'DEN İLK MÜDAHALE GELDİ.