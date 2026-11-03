Dolar 49,9890 +0,03%
Euro 55,9908 +0,11%
Bist 10.913,75 -0,44%
Altın Gram 6.279,74 -1,57%
EUR/USD 1,1194 +0,03%
Brent Petrol 106,92 +2,05%
--°

Gazeteci Umut Sözen'den Altıeylül'de yaralı kediye ilk müdahale

Balıkesir'in Altıeylül Mahallesi'nde aracın ezdiği, sol ön ayağı kırıldığı değerlendirilen kediye ilk müdahaleyi yapan gazeteci Umut Sözen, ekipleri çağırdı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gazeteci Umut Sözen'den Altıeylül'de yaralı kediye ilk müdahale

olay ve ilk müdahale:

Balıkesir'in Altıeylül Mahallesinde bir aracın üzerinden geçtiği kedi, çevredekilerce acı içinde kıvranırken bulundu. Kedinın sol ön ayağının kırıldığı değerlendirildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan isim, bölgeyi takip eden gazeteci Umut Sözen oldu.

Sözen, kediye ilk yardım uyguladıktan sonra durumu yetkililere bildirmek üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesini aradı. Yaralı canlının durumunu yakından takip eden Sözen, ekiplerin gelir gelmez müdahale edebilmesi için yer gösterdi.

belediye ekiplerinin müdahalesi:

Büyükşehir belediyesi ekipleri, çağrı üzerine yaklaşık 10 dakika içinde olay yerine ulaştı. Ekipler, Sözen'in yardımıyla kediyi güvenli şekilde teslim alarak gerekli tıbbi müdahale ve bakım için naklettiler.

Kedinin tedavi ve bakım süreci için barınağa götürüldüğü; burada veteriner kontrolü ve uygun bakım sağlanacağı belirtildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Olayın ardından vatandaşlar, sokaktaki can dostlara yönelik duyarlılığı ve çabaları nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Gazeteci Umut Sözen de müdahaleyi gerçekleştiren ekiplerle yetkililere teşekkür etti.

BALIKESİR&#039;İN ALTIEYLÜL MAHALLESİ&#039;NDE ÜZERİNDEN ARAÇ GEÇEN VE SOL ÖN AYAĞININ KIRILDIĞI...

BALIKESİR'İN ALTIEYLÜL MAHALLESİ'NDE ÜZERİNDEN ARAÇ GEÇEN VE SOL ÖN AYAĞININ KIRILDIĞI DEĞERLENDİRİLEN KEDİ İÇİN GAZETECİ UMUT SÖZEN'DEN İLK MÜDAHALE GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Silah arkadaşları omuzlarında taşıdı: Van'da şehit düşen Oğuz Şahin memleketine...
images

Düğün sonrası damada geleneksel şaka: un, kola, yağ ve yumurta
images

Kepez'de yaşlı dostu belediyeciliğe uygulamalı hizmet ödülü
images

Huzurevinden çarşıya 42 yıllık Renault'u ile giden yol arkadaşı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ayvalıklı üreticiden Cape Town hamlesi: hedef Afrika’da yüzde 10 pazar payı

Bursa'da gökdoğanın kurtuluşu: ihbar sonrası tedaviyle koruma altına alındı

Dilovası kozmetik fabrikası yangını davasının beşinci duruşması başladı

çağrı merkezi kılığında dolandırıcılık: 33 gözaltı ile operasyon tamamlandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı