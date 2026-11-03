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Tövbe bilinciyle topluma dönüşe hazırlık: Boyabat'ta seminer

Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Manevi Rehberlik Hizmetleri Birimi, tedbir altındaki yükümlülere 'Tövbe Bilinci ve Manevi Arınma' semineri düzenleyerek uyum ve farkındalığı artırdı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tövbe bilinciyle topluma dönüşe hazırlık: Boyabat'ta seminer

Seminerin genel çerçevesi:

Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Manevi Rehberlik Hizmetleri Birimi tarafından, tedbir altındaki yükümlülere yönelik 'Tövbe Bilinci ve Manevi Arınma' konulu bir bilgilendirme semineri düzenlendi. Program, yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması, bireysel farkındalıklarının artırılması ve manevi gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla planlandı.

Tövbenin bireysel ve toplumsal rolü:

Seminerde tövbenin bireyin manevi hayatındaki iyileştirici gücü üzerinde duruldu. Katılımcılara, geçmişteki hatalardan ders çıkarmanın, samimi bir pişmanlık duyarak hayata temiz bir sayfa açmanın ve yeni bir başlangıç yapmanın önemi anlatıldı. Oturumlarda katılımcıların içselleştirmelerini kolaylaştıracak yaklaşım ve örnekler paylaşıldı.

Rehberlik faaliyetlerinin hedefleri ve devamlılığı:

Yetkililer, bu tür rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinin yükümlülerin sosyal hayata uyum süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini vurguladı. Benzer çalışmaların devam edeceği belirtilerek, katılımcılara yönelik destek ve yönlendirmelerin sürdürüleceği ifade edildi.

BOYABAT DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN MANEVİ REHBERLİK HİZMETLERİ...

BOYABAT DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN MANEVİ REHBERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ TARAFINDAN, TEDBİR ALTINDAKİ YÜKÜMLÜLERE YÖNELİK "TÖVBE BİLİNCİ VE MANEVİ ARINMA" KONULU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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