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Şehit ailelerinin omuz omuza inşa ettiği ev örnek dayanışma oldu

Çankırı Ahlat köyünde, şehit Emrah Ersoy'un ailesi için yapılan evin inşasında üç şehit yakını ve çok sayıda gönüllü yağmur, çamur demeden çalışıyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehit ailelerinin omuz omuza inşa ettiği ev örnek dayanışma oldu

Çankırı'da şehit ailelerinden örnek dayanışma:

Çankırı'nın Merkez ilçesine bağlı Ahlat köyünde, şehit Emrah Ersoy'un ailesi için yaptırılmak istenen evin inşasında, aynı acıyı paylaşan şehit yakınları gönüllü olarak bir araya geldi. Projede başta İbrahim Ünal, Hilmi Bayram ve İsmail Yorulmaz olmak üzere çok sayıda şehit aile üyesi ve gönüllü gün boyunca sahada çalışıyor. Amaç, ailenin en büyük hayali olan evi en kısa sürede tamamlayıp aileyi yeni yuvalarına kavuşturmak.

İnşaatın başlangıcı, hedefler ve mevcut durum:

Ev, 5 Mart 1999'da düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit düşen Emrah Ersoy'un vasiyeti ve ailenin arzusu doğrultusunda, mezarına yakın bir noktada inşa ediliyor. Şu ana kadar çatının kapatılması, duvarların örülmesi ve pencerelerin doğramalarının takılması gibi dış yapı işleri tamamlandı; iç kısımda hâlâ eksikler bulunuyor. Şehit babası Muzaffer Ersoy, annesinin mezara daha kolay gidip gelmesi düşüncesiyle bu konumun seçildiğini, çalışmalara dernek ve vakıf başkanları ile halkın önemli katkı verdiğini vurguluyor.

Gönüllü emeği ve destek ağının rolü:

İnşaatta düzenli olarak çalışan şehit babası İsmail Yorulmaz, 2018'de Kuzey Irak'ta şehit düşen oğluyla anılarını da taşıyarak imece usulü destek sağladıklarını söylüyor. Yorulmaz, bir aydır düzenli katılım sağladığını, cam, temel ve çatı işlerinde birlikte emek verdiklerini belirtiyor ve yakında kiremit döşemeyi planladıklarını aktarıyor. Projeye Ankara'dan da şehit aileleri destek veriyor.

Hilmi Bayram ise dernek olarak inşaatı üstlendiklerini, camia içinden ve dışından yoğun katkı sağlandığını anlatıyor. Sürece katkı verenler arasında Terörle Mücadele Derneği ile Jandarma Mensupları Şehit, Gazi ve Aileleri Vakfı'nın yetkilileri bulunuyor. Bayram, 82 yaşındaki bir şehit kardeşinin dahi gelip günlerce çalıştığını örnek vererek, bu dayanışmanın camia için gurur verici olduğunu ifade ediyor.

Toplumsal ve devletten sağlanan katkılar:

Jandarma Mensupları Şehit, Gazi ve Aileleri Vakfı Çankırı İl Başkanı Okan Sütcüoğlu, halkın gönderdiği malzemeler ile devletin sağladığı nakliye ve ekipman desteklerinin süreci hızlandırdığını belirtiyor. Sütcüoğlu, şehit ailelerinin yağmur, çamur ve soğuk dinlemeden çalıştıklarını, ortak acılarda buluşan bu ailelerin aynı mutlulukları da paylaşacaklarını dile getiriyor. Tamamlandığında projenin Türkiye'deki diğer şehit ailelerine örnek teşkil etmesini umut ettiklerini ekliyor.

Şehit aileleri, derneklerin, vakıfların ve vatandaşların katkılarıyla dış cephenin büyük ölçüde bitirildiğine işaret ediyor. İç mekanın tamamlanması için gelen desteklerin sürmesi, gönüllülerin düzenli katılımı ve devlet katkılarıyla evin kısa sürede aileye teslim edilmesi hedefleniyor. Bu çalışma, hem kaybedilen yakınlarına duyulan saygının hem de toplumsal dayanışmanın somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

ÇANKIRI&#039;DA ŞEHİT EMRAH ERSOY’UN EN BÜYÜK HAYALİ OLAN VE AİLESİ İÇİN YAPTIRMAK İSTEDİĞİ EVİN...

ÇANKIRI'DA ŞEHİT EMRAH ERSOY’UN EN BÜYÜK HAYALİ OLAN VE AİLESİ İÇİN YAPTIRMAK İSTEDİĞİ EVİN İNŞASI, AYNI ACIYI PAYLAŞAN DİĞER ŞEHİT YAKINLARININ GÖNÜLLÜ EMEĞİYLE İNŞA EDİLİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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