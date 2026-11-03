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Manisa cezaevinde cumhuriyet coşkusu: hükümlüler konserle 103. yılı karşıladı

Manisa 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 29 Ekim etkinliğinde Şehzadeler Belediyesi müzik topluluğu hükümlülere konser verdi ve sunum yapıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Manisa cezaevinde cumhuriyet coşkusu: hükümlüler konserle 103. yılı karşıladı

kutlama programı ve konser

Manisa 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü anısına düzenlenen 29 Ekim kutlaması, kurum içinde coşkuyla gerçekleşti. Etkinlikte sahne alan Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü müzik topluluğu hükümlü ve tutuklulara konser vererek programın atmosferini güçlendirdi.

etkinliğin akışı:

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından müzik topluluğunun canlı performansı katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi; konser, coşkulu ve duygulu anların iç içe geçtiği bir ortam yarattı. Günün anlam ve önemini paylaşan bölümlerde, bir hükümlü tarafından şiir okunması etkinliğe farklı bir boyut ekledi.

katılımcılar ve içerik vurguları:

Programa Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kenan Karaca, Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Ufuk Öztürk, Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Birgül Bozkurt, ceza infaz kurumu müdürleri, kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca Cumhuriyet’in kazanımları, eğitimin gücü ve rehabilitasyon süreçlerinin bireyler üzerindeki olumlu etkileri üzerine bir sunum yapıldı ve bu konuların toplumsal dönüşüm açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Program sonunda, sahne alan müzik topluluğuna teşekkür eden Başsavcı Vekili Kenan Karaca topluluğa plaket takdim ederek katkılarından dolayı ekibi onurlandırdı. Etkinlik, kutlama ve paylaşım atmosferi içinde son buldu.

MANİSA 1 NO’LU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU’NDA, CUMHURİYETİN 103. YIL DÖNÜMÜ VESİLESİYLE...

MANİSA 1 NO’LU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU’NDA, CUMHURİYETİN 103. YIL DÖNÜMÜ VESİLESİYLE KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ. PROGRAMDA, ŞEHZADELER BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MÜZİK TOPLULUĞU DA SAHNE ALARAK COŞKUYU KATLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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