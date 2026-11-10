Gaziantep döngüsel gıda modelini COP31'de anlattı

Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, COP31'deki Türkiye Pavilyonu'nun Mavi Bölge'sinde düzenlenen Antalya FOLLOWR4FS Girişimi oturumunda kentin gıda sistemine ilişkin önerilerini paylaştı. Etkinlik Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirildi; oturumu gazeteci Mine Ataman yönetti.

iklim etkileri ve üretimde dayanıklılık:

Şahin, sunumunda Gaziantep'in iklim değişikliğinin gıda sistemi üzerindeki etkilerini anlattı. Sunumda iklime dirençli tarım, su verimliliği, akıllı sulama uygulamaları ve yerel tohumların korunması gibi konulara vurgu yapıldı. Bu başlıklar, hem üretimin sürdürülebilirliğini korumayı hem de kırsal üreticilerin karşılaştığı riskleri azaltmayı amaçlıyor.

tedarik zinciri, kayıplar ve yerel gastronomi:

Oturumda üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinde gıda kayıplarını azaltma pratikleri ele alındı. Şahin, soğuk zincirin geliştirilmesi, gıda güvenliği önlemleri ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının önemini anlattı. Gaziantep'in zengin gastronomi birikiminin yerel üretimle buluşmasının israfın azaltılmasına ve ekonomik değerin artırılmasına katkı sağladığına dikkat çekildi.

Sunumda kadın üreticilerin ve kooperatiflerin gıda sistemindeki rolü de öne çıkarıldı; Şahin, yerel örgütlenme ve toplumsal katılımın döngüsel kaynak kullanım hedefleriyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Ayrıca organik atıkların yeniden değerlendirilmesine ve kaynakların döngüsel olarak kullanılmasına yönelik uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı.

FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen oturum, gıda kayıpları ve israfla mücadele eden girişimlerin deneyimlerinin paylaşılmasına olanak sağladı. Gaziantep örneği, kent temelli döngüsel gıda sistemlerinin COP31 zemininde tartışılmasına katkı sundu.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, ANTALYA FOLLOWR4FS GİRİŞİMİ’NDE İKLİME DİRENÇLİ ÜRETİM, GIDA KAYIPLARININ AZALTILMASI, SU KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANILMASI VE YEREL GASTRONOMİNİN DÖNGÜSEL GIDA SİSTEMİNDEKİ ROLÜNÜ ANLATTI.