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Acıpayam seriyi dörde çıkardı; liderle fark 3'e indi

Acıpayam Gençlik ve Spor, Isparta Yıldız'ı 3-0 yenip dördüncü galibiyetini aldı; 19 puana yükselerek liderle farkı 3 puana indirdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Acıpayam seriyi dörde çıkardı; liderle fark 3'e indi

Acıpayam dördüncü maçını da kazanarak play-off iddiasını güçlendirdi

Uzman Posta Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Acıpayam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü, kendi sahasında Isparta Yıldız'ı 3-0 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Bu sonuçla Denizli temsilcisi ligdeki puanını 19 puana yükselterek liderle arasındaki farkı 3 puana indirdi.

son dört maçın kronolojisi:

Acıpayam'ın galibiyet serisi Bursa Voleybol deplasmanındaki zaferle başladı. Bunu kendi sahasında Karacabey'i yenmesi, ardından deplasmanda Yeşil Çınar galibiyeti takip etti ve son olarak Isparta Yıldız karşısında alınan 3-0 skoruyla takım dörde dörtlük seri yakaladı. Bu dört karşılaşmadan alınan toplam 12 puan, ekibin üst sıralarla arasındaki mesafeyi kapatmasına yardımcı oldu.

taraftar ve yönetim desteği:

Karşılaşma tribünleri, Acıpayam protokolü ve çok sayıda taraftarın yoğun ilgisine sahne oldu. Ev sahibi takımın performansı salonun desteğiyle birleşince maç boyunca yüksek tempolu ve kontrollü bir oyun ortaya koyuldu. Kulüp yönetimi ile teknik heyet, elde edilen sonuçların sürdürülebilir olması için saha içi disiplin ve hazırlık sürecinin önemine vurgu yaptı.

antrenörün değerlendirmesi:

Acıpayam Gençlik ve Spor Antrenörü Yusuf Yıldırım, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın gösterdiği istikrarlı yükselişi değerlendirdi. Yıldırım, takımın ligdeki konumunu güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek teknik ekibe, oyunculara, kulübe katkı sağlayan sponsorlara ve takımı yalnız bırakmayan Acıpayam halkına teşekkür etti.

Bu sonuç, Acıpayam'ın play-off hedefi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Lig ilerledikçe alınacak her puanın ağırlığı artarken, takımın yakaladığı ivmenin korunması kritik olacak.

UZMAN POSTA TÜRKİYE ERKEKLER VOLEYBOL 2. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN ACIPAYAM GENÇLİK VE SPOR...

UZMAN POSTA TÜRKİYE ERKEKLER VOLEYBOL 2. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN ACIPAYAM GENÇLİK VE SPOR, SAHASINDA ISPARTA YILDIZ’I 3-0 MAĞLUP EDEREK GALİBİYET SERİSİNİ DÖRT MAÇA ÇIKARDI. TOPLAM 19 PUANA ULAŞAN DENİZLİ TEMSİLCİSİ, LİDERLE ARASINDAKİ FARKI 3 PUANA İNDİREREK PLAY-OFF YARIŞINDAKİ İDDİASINI GÜÇLENDİRDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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