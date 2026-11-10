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Hayrabolu OSB'nin ceviz bahçesi ilk meyvelerini personele sundu

Tekirdağ Hayrabolu OSB'de 18 dekarda dikilen 700 ceviz ağacı ilk mahsulünü verdi; mahsul çalışanlara dağıtıldı, gelir personel maaşlarında kullanılacak.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Hayrabolu OSB'nin ceviz bahçesi ilk meyvelerini personele sundu

Hayrabolu OSB'de ceviz bahçesi ve ilk hasat:

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından yaklaşık 18 dekarlık alana dikilen 700 ceviz ağacı ilk meyvelerini verdi. Bölge yönetimi ve çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen hasatta elde edilen ilk ürünler, OSB içinde paylaştırılarak kurum çalışanlarına dağıtıldı.

Proje, sanayi bölgesinde yeşil alan oluşturma hedefinin yanı sıra, tasarruf ve gelir yaratma amacıyla da planlandı. Hatırlatıldığı üzere bahçe, çalışanların emekleriyle toprakla buluştu ve ilk ürünün paylaşılması, yatırımın topluluk içi bağlılığı güçlendiren bir adımı olarak değerlendirildi.

ekonomik hedef ve sürdürülebilirlik:

Hayrabolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Çetin projenin amaçlarını ve beklentilerini şöyle özetledi: 'Yaklaşık 18 dekarlık alanımızda 700 ceviz ağacımız bulunuyor. Ağaçlarımızın ilk hasadını personelimizle birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk ürünlerimizi emektar çalışanlarımızla paylaşacağız. Önümüzdeki yıllarda ceviz ağaçlarımızın verimi arttıkça önemli bir ekonomik değer ortaya çıkacak. Bu bahçeden elde edeceğimiz geliri OSB personelimizin maaşlarının ödenmesinde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Böylece hem doğaya kazandırdığımız bu alan ekonomik bir değere dönüşecek hem de kendi kaynaklarımızla personel giderlerimizin karşılanmasına katkı sağlayacağız.'

sanayiyle doğanın dengesi:

Çetin, sanayinin yalnızca üretim tesislerinden ibaret olmadığını vurgulayarak çevreye duyarlı bir sanayi anlayışını benimsediklerini belirtti. 'Doğayı korumak, yeşil alanları artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğu. Bizler sanayinin gelişirken doğayla uyum içerisinde olmasını önemsiyoruz. Bugün diktiğimiz her ağaç, yarın hem çevremize hem de ekonomimize katkı sağlayacak. Bu projemizi uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz' sözleriyle projenin çevresel ve toplumsal boyutuna dikkat çekti.

OSB yönetiminin hem çevresel sorumluluğu ön plana çıkaran hem de çalışanlara doğrudan ekonomik fayda sağlamayı amaçlayan bu uygulaması, benzer organize sanayi bölgeleri için alternatif finansman ve yeşil dönüşüm modelleri açısından örnek teşkil edebilir. Ceviz ağaçlarının veriminin artmasıyla projeden beklenen gelir, ilerleyen yıllarda personel giderlerine katkı sunmayı hedefliyor.

CEVİZ AĞAÇLARININ İLK HASADININ ÇALIŞAN PERSONELLERLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ İFADE EDEN...

CEVİZ AĞAÇLARININ İLK HASADININ ÇALIŞAN PERSONELLERLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ İFADE EDEN ÇETİN, ELDE EDİLEN İLK ÜRÜNLERİN OSB ÇALIŞANLARIYLA PAYLAŞILACAĞINI BELİRTTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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